Logo
Large banner

Ovi znakovi će biti na udaru tokom retrogradnog Merkura: Slijedi potpuni zaokret

25.02.2026

21:53

Komentari:

0
Ови знакови ће бити на удару током ретроградног Меркура: Слиједи потпуни заокрет

Pripremite se za kosmički zaokret jer nam se približava prvi retrogradni Merkur u 2026. godini. Planeta komunikacije, tehnologije i putovanja započeće svoj prividni hod unazad 26. februara i ostaće u tom stanju sve do 20. marta.

Ovaj astrološki fenomen, poznat po stvaranju haosa, nesporazuma i tehničkih kvarova, ovoga puta će se odvijati u sanjivom i intuitivnom znaku Riba, što donosi jedinstven spoj izazova i prilika za duboki unutrašnji rad. Dok mnogi sa nelagodom dočekuju ovaj period, on je zapravo prilika da usporimo, preispitamo svoje planove i dovršimo započete poslove. Umjesto pokretanja novih projekata, zvijezde nam savjetuju da se posvetimo reviziji, refleksiji i obnavljanju. Ipak, neki znakovi će osjetiti turbulencije znatno snažnije od drugih.

Аца Амадеус

Scena

Kćerka Ace Amadeusa iznijela niz stravičnih tvrdnji o ocu

A koji su znakovi na udaru - ko će najviše osjetiti pometnju?

Iako će svi osjetiti uticaj retrogradnog Merkura, četiri znaka Zodijaka naći će se u središtu kosmičke oluje. Njihova veza sa Merkurom ili pozicija u odnosu na Ribe čini ih posebno osjetljivima na nadolazeće izazove.

Ribe: Domaćini retrogradnog plesa

Kako se cijeli ovaj astrološki događaj odvija u vašem znaku, vi ćete ga osjetiti najličnije. Može se javiti osjećaj zbunjenosti oko sopstvenog identiteta i pravca u kojem se krećete.

Riječi će vam teže polaziti za rukom, a drugi bi vas mogli pogrešno shvatiti, što će dodatno testirati vaše strpljenje. Ovo je vrijeme za duboku introspekciju, a ne za donošenje velikih odluka. Dopustite sebi odmor i ne forsirajte ništa.

илу-ротација-19092025

Svijet

Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

Blizanci i Djevica: Vladar Merkur unosi nemir

Budući da je Merkur vaša vladajuća planeta, svaki njegov retrogradni hod za vas predstavlja veliki izazov. Blizanci, kao vazdušni znak koji vlada komunikacijom, mogli bi se suočiti sa ozbiljnim nesporazumima u društvenim i poslovnim odnosima.

Tehnologija bi mogla da vam otkazuje poslušnost, a planovi za putovanja mogli bi da se zakomplikuju. Djevice će, s druge strane, osjetiti haos u oblasti organizacije i svakodnevnih rutina. Vaša potreba za redom i preciznošću biće na velikom testu dok se budete borili sa kašnjenjima i neočekivanim greškama.

(Sensa)

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

Retrogradni Merkur

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа у Ључеву

Hronika

Nesreća u Srpskoj: Zaspao za volanom i zabio se u betonsku ogradu

1 h

0
Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

Region

Mandić nakon sastanka sa Dodikom: Uspješne međunarodne aktivnosti za čuvanje mira u regionu

1 h

0
Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

1 h

1
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

1 h

0

Više iz rubrike

Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Zanimljivosti

Greškom postala najbogatija osoba na svijetu: Mask joj nije ni blizu

5 h

0
Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Zanimljivosti

Ova pica košta 11.000 evra: Evo zbog čega je toliko skupa

5 h

0
Хороскопски знакови који хронично касне

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji hronično kasne

11 h

0
Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

Zanimljivosti

Studija otkrila: Mačke nas vole, evo i zašto

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

22

52

''EU trpi posljedice migracija''

22

49

Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

22

42

Centralne vijesti 25.02.2026.

22

40

Najzdravija hrana koju možete jesti prije spavanja: Ne goji, a drži vas sitim

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner