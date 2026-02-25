Ovi znakovi će biti na udaru tokom retrogradnog Merkura: Slijedi potpuni zaokret

Pripremite se za kosmički zaokret jer nam se približava prvi retrogradni Merkur u 2026. godini. Planeta komunikacije, tehnologije i putovanja započeće svoj prividni hod unazad 26. februara i ostaće u tom stanju sve do 20. marta.

Ovaj astrološki fenomen, poznat po stvaranju haosa, nesporazuma i tehničkih kvarova, ovoga puta će se odvijati u sanjivom i intuitivnom znaku Riba, što donosi jedinstven spoj izazova i prilika za duboki unutrašnji rad. Dok mnogi sa nelagodom dočekuju ovaj period, on je zapravo prilika da usporimo, preispitamo svoje planove i dovršimo započete poslove. Umjesto pokretanja novih projekata, zvijezde nam savjetuju da se posvetimo reviziji, refleksiji i obnavljanju. Ipak, neki znakovi će osjetiti turbulencije znatno snažnije od drugih.

A koji su znakovi na udaru - ko će najviše osjetiti pometnju?

Iako će svi osjetiti uticaj retrogradnog Merkura, četiri znaka Zodijaka naći će se u središtu kosmičke oluje. Njihova veza sa Merkurom ili pozicija u odnosu na Ribe čini ih posebno osjetljivima na nadolazeće izazove.

Ribe: Domaćini retrogradnog plesa

Kako se cijeli ovaj astrološki događaj odvija u vašem znaku, vi ćete ga osjetiti najličnije. Može se javiti osjećaj zbunjenosti oko sopstvenog identiteta i pravca u kojem se krećete.

Riječi će vam teže polaziti za rukom, a drugi bi vas mogli pogrešno shvatiti, što će dodatno testirati vaše strpljenje. Ovo je vrijeme za duboku introspekciju, a ne za donošenje velikih odluka. Dopustite sebi odmor i ne forsirajte ništa.

Blizanci i Djevica: Vladar Merkur unosi nemir

Budući da je Merkur vaša vladajuća planeta, svaki njegov retrogradni hod za vas predstavlja veliki izazov. Blizanci, kao vazdušni znak koji vlada komunikacijom, mogli bi se suočiti sa ozbiljnim nesporazumima u društvenim i poslovnim odnosima.

Tehnologija bi mogla da vam otkazuje poslušnost, a planovi za putovanja mogli bi da se zakomplikuju. Djevice će, s druge strane, osjetiti haos u oblasti organizacije i svakodnevnih rutina. Vaša potreba za redom i preciznošću biće na velikom testu dok se budete borili sa kašnjenjima i neočekivanim greškama.

