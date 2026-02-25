Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Brisel sada zahtijeva od Mađarske, kao članice EU, da šalje trupe u Ukrajinu.

U objavi na "Iksu", Orban se osvrnuo na ključne stavke sa sjednice Evropskog parlamenta - zahtjev za aktivno učestvovanje u vojnoj akciji EU u Ukrajini, kao i trenutno stanje naftovoda Družba - o kojima ga je informisao mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- Blokiranje protoka nafte preko naftovoda Družba prema Mađarskoj je koordinisana akcija Evropske Komisije i Ukrajine - naveo je on.

Orban je zaključio da ne postoji tehnička prepreka za ponovno pokretanje protoka nafte, i da je ta blokada politička ucjena Brisela i Kijeva.