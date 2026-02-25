Logo
Large banner

Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

Izvor:

SRNA

25.02.2026

21:36

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Brisel sada zahtijeva od Mađarske, kao članice EU, da šalje trupe u Ukrajinu.

U objavi na "Iksu", Orban se osvrnuo na ključne stavke sa sjednice Evropskog parlamenta - zahtjev za aktivno učestvovanje u vojnoj akciji EU u Ukrajini, kao i trenutno stanje naftovoda Družba - o kojima ga je informisao mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Ivica Dacic

Srbija

Od čega sve boluje Ivica Dačić: Dugo se žalio na zdravstveno stanje

- Blokiranje protoka nafte preko naftovoda Družba prema Mađarskoj je koordinisana akcija Evropske Komisije i Ukrajine - naveo je on.

Orban je zaključio da ne postoji tehnička prepreka za ponovno pokretanje protoka nafte, i da je ta blokada politička ucjena Brisela i Kijeva.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Svijet

Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

1 h

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен

Srbija

Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti

1 h

4
Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

1 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Kum Milice Todorović progovorio o njenom oženjenom partneru: Evo kako se odnosi prema sinu

1 h

0

Više iz rubrike

Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Svijet

Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

1 h

0
Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Svijet

Presretnut američki brod, ima ubijenih i ranjenih

1 h

0
Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Svijet

Sijarto: Oni koji su digli u vazduh sjeverni tok sada blokiraju naftovod Družba

2 h

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Svijet

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

23

00

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

22

54

Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

22

52

''EU trpi posljedice migracija''

22

49

Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner