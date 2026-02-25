Fico: Isporuka nafte najranije u martu

Ukrajina neće nastaviti isporuke nafte Slovačkoj preko naftovoda Družba prije marta ove godine, saopštio je premijer Slovačke Robert Fico.

"Prema posljednjim podacima, nafta nam neće stići u februaru. Prvi okvirni datum je oko 3. marta", rekao je Fico.

On je dodao da je Kijev više puta odlagao obnavljanje isporuka nafte Bratislavi preko Družbe, a krajnji rok je bio 26. februar.