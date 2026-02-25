Logo
Large banner

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

Izvor:

SRNA

25.02.2026

19:58

Komentari:

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajina neće nastaviti isporuke nafte Slovačkoj preko naftovoda Družba prije marta ove godine, saopštio je premijer Slovačke Robert Fico.

"Prema posljednjim podacima, nafta nam neće stići u februaru. Prvi okvirni datum je oko 3. marta", rekao je Fico.

bijeljina gradska uprava

Gradovi i opštine

Sjajna vijest za građane Bijeljine: Stiže dugo čekana usluga

On je dodao da je Kijev više puta odlagao obnavljanje isporuka nafte Bratislavi preko Družbe, a krajnji rok je bio 26. februar.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Fico

Premijer Slovačke

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Софија Дујловић

Banja Luka

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

37 min

0
Кућа од глине породице Дринић

Društvo

Kuća od 100 kvadrata za 20 hiljada KM: Drinići za ATV objasnili kako

49 min

0
Милорад Додик предсједник СНСД-а и Андрија Мандић предсједник скупштине ЦГ

Republika Srpska

Dodik sa Mandićem: Granice među zemljama nisu prepreka jedinstvu srpskog naroda

51 min

11
Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

Društvo

Kako spriječiti i iskorijeniti vršnjačko nasilje

58 min

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Bivši ministar odlazi sa Univerziteta zbog veze sa Epstajnom

1 h

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Svijet

SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

1 h

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Svijet

Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

1 h

0
Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner