Fico: Isporuka nafte najranije u martu

Ukrajina neće nastaviti isporuke nafte Slovačkoj preko naftovoda Družba prije marta ove godine, saopštio je premijer Slovačke Robert Fico.
"Prema posljednjim podacima, nafta nam neće stići u februaru. Prvi okvirni datum je oko 3. marta", rekao je Fico.
On je dodao da je Kijev više puta odlagao obnavljanje isporuka nafte Bratislavi preko Družbe, a krajnji rok je bio 26. februar.
