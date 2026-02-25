Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

Jeziv zločin dogodio se u jednom stanu u njemačkom du Traunštajnu u utorak popodne. Majka (41) je navodno ubila svoju ćerku (4). Oko 15.35 jedan svjedok je pronašao beživotno tijelo djeteta u stanu u centru grada i odmah obavijestio hitne službe. Kada su policija i ljekari stigli, zatekli su potresan prizor.

Prema pisanju lista Bild, 41-godišnja žena pronađena je bez svijesti na stepeništu. Navodno je pala niz stepenice.

Fudbal Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

Policajci su mrtvo dijete pronašli sprat iznad. Pored četvorogodišnje djevojčice ležao je dugačak nož. Na njenom tijelu uočene su ubodne rane.

Žena je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu. U početku ju je čuvala policija. Prema navodima ljekara, njeno stanje je stabilno. Za sada nema naznaka da su umiješane druge osobe.

"Mnogi nikada u cijeloj karijeri ne dožive nešto slično"

Kriminalistička policija i javno tužilaštvo u Traunštajnu (Bavarska) preuzeli su istragu u utorak.

"Trenutno postoje snažne indicije da je 41-godišnja njemačka državljanka 24. februara svom djetetu nanijela smrtonosne povrede, a potom povrijedila samu sebe", rekao je portparol policije. O ocu i drugim rođacima preminulog djeteta brine tim za krizne intervencije.

Region Osuđen nasilnik za brutalno prebijanje Srpkinje (22): Iživljavao se nad njom dok je ležala bez svijesti

Ovaj događaj predstavlja ogroman teret ne samo za porodicu već i za pripadnike hitnih službi. Bavarski Crveni krst je, na upit Bilda, saopštio da je riječ o izuzetno stresnoj intervenciji: "Ovakva intervencija je apsolutni izuzetak čak i za naše najiskusnije spasioce. Mnogi, srećom, nikada u cijeloj karijeri ne dožive nešto slično", rekao je portparol.

Majka smještena u psihijatrijsku bolnicu

"Naši spasioci su takođe ljudi i ovakva iskustva ih pogađaju. Intervencija je obavljena krajnje profesionalno, ali doživljaj ostavlja trag, izaziva tugu i potresenost. Zato smo svim pripadnicima hitnih službi ponudili podršku u okviru našeg programa psihosocijalne hitne pomoći, kako bi dugoročno mogli da obrade ono što se dogodilo."

Tačne okolnosti incidenta još nisu poznate. Istraga je u toku.

Scena Isplivao snimak koji nigdje nije emitovan: Uroš i Bora prisniji nego ikada

Na zahtjev javnog tužilaštva, Okružni sud u Traunštajnu izdao je nalog za pritvor osumnjičene. Okrivljena se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici.