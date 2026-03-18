Filmska otmica: Ugurali ga u škodu i izbacili, niko ne zna ko je

Autor:

ATV

18.03.2026

09:48

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U beogradskom naselju Železnik, u utorak uveče, 17. marta, oko 22 časa, odigrala se prava drama koja je digla policiju na noge.

Nakon verbalnog sukoba sa grupom od 10 maskiranih osoba, došlo je do prinudnog uvlačenja jednog mladića u automobil, dok se za identitetom "otetog" i dalje intenzivno traga.

"Išli smo po hranu, a onda su nas opkolile fantomke"

Glavni akter incidenta, Nemanja Đ. (34), koji je od ranije poznat policiji i osuđivan, priveden je ekspresno u ulici Lole Ribara. On je inspektorima ispričao svoju verziju događaja koja baca novo svjetlo na haos u Titovoj ulici.

Prema njegovim riječima, on je sa drugom otišao da kupi hranu, a čim su izašli iz vozila, prišla im je grupa od deset mladića sa fantomkama i kapuljačama.

Sukob zbog navijačkih obilježja?

Atmosfera je eskalirala nakon samo jednog pitanja: "Za koga navijate?". Ubrzo je došlo do koškanja, pa su maskirani mladići počeli da bježe. Navodno, Nemanja i njegov prijatelj su uspjeli da sustignu jednog od mladića iz maskirane grupe, nasilno ga ubacili u automobil marke "škoda" i odvezli se u pravcu Vodovodske ulice, gd‌je su ga izbacili iz vozila i nestali.

Misterija "žrtve": Niko nije prijavio nestanak

Iako je policija brzo locirala Nemanju Đ, mladić koji je bio "otet" i dalje je misterija.

Nije se javio u policijsku stanicu.

Njegov identitet je nepoznat.

Niko nije prijavio nestanak osobe koja odgovara opisu.

O cijelom slučaju obaviješteno je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je ocijenilo da u radnjama Nemanje Đ. postoje elementi krivičnog d‌jela protivpravno lišenje slobode.

Zaprijećena kazna zatvora

Prema Krivičnom zakoniku, za osnovni oblik krivičnog d‌jela protivpravno lišenje slobode (član 132), predviđena je kazna zatvora do tri godine. S obzirom na to da je Nemanja Đ. ranije osuđivan, ova činjenica bi mogla da bude otežavajuća okolnost u daljem postupku, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Брутално насиље: Младићу палили лице бакљом због мајице

Мартовски погром - годишњица терора и прогона Срба на Косову и Метохији

Хеликоптер

Паника у школи у Шапцу, реаговала полиција

