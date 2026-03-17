Brutalno nasilje: Mladiću palili lice bakljom zbog majice

Izvor:

Telegraf

17.03.2026

22:25

Брутално насиље: Младићу палили лице бакљом због мајице
Foto: Tanjug

U beogradskom naselju Plavi horizonti danas oko 14.30 časova dogodio se stravičan incident u kojem je teško povređen mladić F. M. (20).

Prema saznanjima Telegrafa, napad se odigrao u ulici Nikolaja Saltikova, naočigled prolaznika, na samom autobuskom stajalištu.

Petorica nepoznatih napadača, koji su preko lica nosili maske sa natpisom "Delije Sever", presreli su mladića dok je čekao prevoz. Kako piše Telegraf, povod za ovaj brutalni pir bila je majica FK Zemun koju je mladić nosio na sebi.

Huligani su odmah nasrnuli na njega, zadajući mu brojne udarce pesnicama i nogama u predelu glave i tijela.

Mučenje bakljom

Nakon što su ga oborili i pretukli, napadači su otišli korak dalje u svom zvjerskom činu. Jedan od njih je upalio baklju i njome počeo da prži mladića po licu, nanoseći mu opekotine i teške povrede.

Odmah nakon napada, petorka je utrčala u automobil i velikom brzinom pobjegla sa mjesta zločina.

Hitno hospitalizovan

Povrijeđeni F. M. je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje mu se ukazuje pomoć i utvrđuje stepen povreda. Na licu mjesta se nalaze jake snage policije koje vrše uviđaj.

Policija je pokrenula opsežnu potragu za vozilom i napadačima, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera u okolini kako bi se identifikovali počinioci.

