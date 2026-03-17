Tramp: Da povučem SAD iz NATO, ne treba mi Kongres

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je mu za odluku o povlačenju Vašingtona iz NATO-a ne treba Kongres, ali da to pitanje trenutno ne pokreće.

"Ne treba mi Kongres za tu odluku", rekao je Tramp novinarima.

On je okrivio NATO za pogoršavanje problema američkog nacionalnog duga i deficita federalnog budžeta.

"Potrošili smo trilione dolara na NATO. To je jedan od razloga zašto imamo deficite i pomažemo drugim zemljama, a kada one nama ne pomognu, to je nešto o čemu bi trebalo da razmislimo", zaključio je Tramp.