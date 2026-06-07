Snimak snažnog zemljotresa u Grčkoj: Pucale kuće, čuje se vrisak

Autor:ATV
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Četiri snažna zemljotresa u svega nekoliko minuta pogodila su danas Grčku.
Epicentri potresa bili su na području Atike, a prvi potres bio je jačine 4,8 stepeni po Rihterovoj skali, sa epicentrom šest kilometara južno od Prokopija na Eviji.
Svijet
Četiri zemljotresa pogodila Grčku u svega četiri minuta
Ubrzo su uslijedila još tri zemljotresa u istoj oblasti, a najjači je dostigao magnitudu od 5,2 stepena po Rihterovoj skali.
Zemljotresi su se posebno osjetili u mnogim dijelovima Atike. Nakon ovih snažnih potresa uslijedila su još tri zemljotresa jačine blizu 3 stepena po Rihteru u širem području.
Profesor seizmologije na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Kostas Papazahos, govorio je o “ponovljenim zemljotresima”. Istakao je da je sjeverna Evija područje sa mnogo aktivnih raseda.
– Seizmičke vibracije nisu razlog za zabrinutost – rekao je seizmolog.
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– Imamo obimna klizišta, ali nema povrijeđenih. Klizišta su na putevima u oblastima Plakijas i Dafnusa – rekao je gradonačelnik Mantudija Janis Capurniotis za ERT.
Prema riječima zamjenika gradonačelnika Mantudija, Argirisa Liaskosa, zabilježena su oštećenja na kućama u Dafnusi, gdje su se na pojedinim objektima pojavile velike pukotine, dok su stanovnici uspeli da ih na vrijeme napuste bez opasnosti.
Seizmolog Atanasios Ganas rekao je za ERT da je Grčku u 12.58 časova pogodio zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru, koji je okarakterisao kao slab, prenosi Telegraf.
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– Potres je bio slab. Četiri minuta kasnije usledio je drugi, na granici snažnog, od 5,2 stepena po Rihteru. Ovo područje je i ranije davalo takve zemljotrese. Nalazi se iza planine Kondili, na rasedu koji poznajemo i koji nema veliki potencijal. Još ne znamo da li je to bio glavni zemljotres. U ovoj oblasti nije bilo velikog zemljotresa jačeg od 6 stepeni po Rihteru, obično dostižu između 5 i 5,5 stepeni – rekao je Ganas i dodao da “nije postojala seizmička sekvenca koja bi nas upozorila”.
Ganas je takođe zatražio da se pregledaju uglavnom stare kuće u području Prokopija, gdje se nalazi epicentar dva zemljotresa.
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