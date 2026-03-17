Rubio: Kuba nije sposobna riješiti nestanak struje, potrebni su joj novi lideri

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je u utorak da rukovodstvo Kube nije sposobno riješiti prekid struje na cijelom ostrvu i da su potrebni novi lideri da to učine.

"Kuba ima ekonomiju koja ne funkcioniše i politički i vladin sistem koji to ne može popraviti, tako da moraju doći do dramatičnih promjena", rekao je Rubio novinarima u Bijeloj kući, javlja Anadolija.

"Nije ni revolucija. Ono što oni imaju opstalo je zahvaljujući subvencijama od Sovjetskog Saveza, a sada od Venecuele. Više ne dobivaju subvencije pa su u velikim problemima, a ljudi na vlasti ne znaju kako to popraviti pa moraju doći novi ljudi na vlast", dodao je.

Kubanska Elektro unija (UNE) izvijestila je u poned‌jeljak o potpunom kolapsu elektroenergetskog sistema na otoku i najavila da su u toku napori za obnavljanje električne energije širom zemlje.

UNE je naveo da je državni entitet odgovoran za snabdijevanje električnom energijom na ostrvu, Nacionalni energetski sistem, već bio pogođen deficitom proizvodnje prethodnog dana, jer je potražnja za strujom premašila dostupnu ponudu, što je na kraju izazvalo prekid struje širom zemlje.

Kapacitet proizvodnje električne energije nije mogao zadovoljiti potražnju od ned‌jelje. Nacionalni elektroenergetski sistem je u poned‌jeljak imao oko 1.140 megavata dostupnog kapaciteta proizvodnje, dok je potražnja za električnom energijom dostigla 2.347 megavata.