Novi/stari ministri položili zakletvu

Ministri nove/stare Vlade Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem položili su zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Nije bilo promjena u sastavu Vlade u odnosu na onaj iz polovine januara kada je Minić uveo promjene na pojedinim ministarskim pozicijama.

Zora Vidović je ministar finansija, Željko Budimir ministar unutrašnjih poslova, Goran Selak ministar pravde, Senka Jujić ministar uprave i lokalne samouprave, a Radenko Bubić ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ned Puhovac je ministar trgovine i turizma, Petar Đokić ministar energetike i rudarstva, Zoran Stevanović ministar saobraćaja i veza, a Alen Šeranić ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Borivoje Golubović je ministar prosvjete i kulture, Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović ministar porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Bojan Vipotnik ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.