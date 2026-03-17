Minić predložio sastav nove Vlade

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić predložio je Narodnoj skupštini sastav nove Vlade koji je nepromijenjen u odnosu na prethodnu.

Zora Vidović predložena je za ministra finansija, Željko Budimir za ministra unutrašnjih poslova, Goran Selak za ministra pravde, Senka Jujić za ministra uprave i lokalne samouprave, a Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ned Puhovac predložen je za ministra trgovine i turizma, Petar Đokić za ministra energetike i rudarstva, Zoran Stevanović za ministra saobraćaja i veza, a Alen Šeranić za ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Borivoje Golubović predložen je za ministra prosvjete i kulture, Radan Ostojić za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović za ministra porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić za ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Bojan Vipotnik trebalo bi da ostane ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.