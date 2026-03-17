Usvojena Rezolucija o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH

Autor:ATV
17.03.2026
16:42
Komentari:0
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sjednici Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije.
Od 68 poslanika koji su bili u Skupštini svi u glasali za ovaj prijedlog Rezolucije.
"Čestitam na zajedništvu", rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
