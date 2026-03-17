Cvijanović razgovarala sa Pošom: Odnosi Srpske i Mađarske zasnovani na međusobnom povjerenju

ATV

17.03.2026

15:28

Цвијановић разговарала са Пошом: Односи Српске и Мађарске засновани на међусобном повјерењу
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Banjaluci s ambasadorom Mađarske u BiH Kristijanom Pošom.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i regionu, sa osvrtom na izazove na Zapadnom Balkanu i globalna kretanja.

Ocijenjeno je da su odnosi Republike Srpske i Mađarske veoma dobri i stabilni, zasnovani na međusobnom povjerenju, prijateljstvu i intenzivnoj političkoj saradnji, što potvrđuje realizacija brojnih projekata u različitim oblastima.

Srpski član Predsjedništva BiH ovom prilikom je istakla da su institucije Republike Srpske stabilne, funkcionalne i sposobne da odgovore svim izazovima, te da dugoročna funkcionalnost BiH može biti obezbijeđena isključivo unutrašnjim dijalogom legitimno izabranih domaćih predstavnika, bez nametanja rješenja sa strane.

