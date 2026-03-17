Kovačević: Nećete nas prepasti ni pokolebati

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić pokazali su ono što ćemo uvijek pokazati mi koji smo dobili većinsko povjerenje građana Srpske, a to je da nas neće prepasti i pokolebati ni milimetar, rekao je srpski delegat u Domu naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH Radovan Kovačević na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Kovačević je rekao da nikada neće odustati od onoga zbog čega su ih građani Republike Srpske izabrali - da štite Srpsku, njena Ustavom zagarantovana prava, njenu Ustavom i Dejtonom garantovanu poziciju i interese svakog čovjeka Srpske.

"Poslanicima Republike Srpske se dok iznose stavove Srpske viče "marš četnici". Zamislite, molim vas, kada bi, ne dao Bog, nekom od političara iz Sarajeva neko od vas novinara iz Banjaluke u Banjaluci rekao "marš balije, Turci" ili bilo kakvu drugu sramotnu izjavu. Siguran sam da bi se digli svi, ne bi bilo ambasade koja bi to prećutala, javili bi se iz Brisela da kažu da se radi o neprihvatljivom ponašanju, a ovdje ćute svi, niko da kaže jednu riječ, da ih "marškaju" i pokušavaju uvrijediti zbog toga što su zastupali stavove Srpske", istakao je on.

Kovačević je pružio punu podršku Vulićevoj i Kojiću i jasno poruči onima koji misle da je to manir: "Nećete nas pokolebati, ni prepasti, uvijek ćemo se boriti za Srpsku i njene pozicije i od toga nećemo odustati. Odustaćemo od BiH, od Srpske nećemo i to neka vam bude jasno".

Podsjećamo, dok su poslanici u skupštinskim klupama Predstavničkog dom PS BiH juče ukrštali argumente "za" i "protiv" prijedloga zakonskog rješenja u prostoriji rezervisanoj za novinarsko praćenje sjednice odjeknule se uvrede sarajevskog novinara na račun predstavnika SNSD-a, uz primitivne psovke i etiketiranje "pravi ste četnici".