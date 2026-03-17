Dodik: U BiH je sve nakaradno, to je propala zemlja

U BiH je sve nakaradno i BiH je propala zemlja , rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

"Ja sam imao tu sreću ili nesreću da u 12 godina dobijem tri mandata, a evo Savo Minić je za godinu dobio tri. Ja to gledam na neki drugi način. Republika Srpska pokazuje snagu, a to se vidi u tome da možete jedno takvo važno pitanje za svaku zemlju i sistemsko i političko i logistično da stavite tri puta i da Vlada bude tri puta potvrđena", rekao je Dodik.

Istakao je da to mogu samo stabilne strukture vlasti i one što znaju za šta se bore.

"Kapa dole za situaciju, gdje u dva ili tri navrata Vlada potvrđuje skupštinsku većinu, koja je nesumnjiva uz neke galamdžije koji pokušavaju da naprave neko čudo. Ali, kada se smo predlagali Vladu nacionalnog jedinstva i da se ne ide na antiustavne izbore, neki su potrčali na izbore, a sad bi da se bave nekim posljedicama", rekao je Dodik.

Poručio je da su oni su poraženi i biće poraženi i u oktobru, jer je njihova, kako je rekao Dodik, kratkovidost frapantna.