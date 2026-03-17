Logo
Large banner

U 101. godini preminula majka dva poginula borca VRS

Autor:

ATV

17.03.2026

11:55

Komentari:

0
Љепосава Савановић
Foto: Screenshot / YouTube

U 101. godini života preminula je Ljeposava Savanović, majka dva poginula borca Vojske Republike Srpske, Rade (Vid) Savanovića (1960-1992) i Jove (Vid) Savanovića (1954-1995), čija životna priča ostaje duboko utisnuta u kolektivno pamćenje našeg naroda.

Memorijalni centar Republike Srpske zabilježio je njeno svjedočanstvo, koje danas predstavlja dragocjeno i potresno kazivanje o životu majke obilježeno najtežim gubicima.

Ljeposava Savanović bila je najstariji živi roditelj u Republici Srpskoj koji je izgubio dijete u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, simbol stradanja, ali i istrajnosti i dostojanstva koje su nosile generacije roditelja čija je žrtva nemjerljiva.

Njena sudbina nije se okončala ratnim gubicima, nakon rata, suočila se i sa smrću trećeg sina, koji je preminuo od posljedica bolesti, čime je njena životna priča postala još teža i bolnija.

Svjedočanstvo Ljeposave Savanović danas je trajno sačuvano u arhivi Memorijalnog centra Republike Srpske, kao dio baze usmene istorije, gdje ostaje da svjedoči o stradanju, ali i o snazi majčinske ljubavi i žrtve, kao opomena i zavjet budućim generacijama da pamte i ne zaborave.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

In memoriam

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner