Poslanici NSRS o Rezoluciji o zabrani promovisanja i veličanja ideologije NDH

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola biće održana danas.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da će prethodno biti usaglašen konačan tekst prijedloga ove Rezolucije. Nakon posebne sjednice biće održana i redovna sjednica na kojoj će poslanici, između ostalog, razmatrati zakone koji su vraćeni na ponovno odlučivanje, a riječ je zakonu o sezonskim radnicima, izmjenama Krivičnog zakonika, te o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

