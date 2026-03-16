Pljušte reakcije na ostavku Save Minića

Pljušte izjave, kuckaju se fejzbuk statusi, pišu se IKS objave i saopštenja, druga ostavka, treća Vlada, Savo Minić. Dok jedni kritikuju, drugi se šale, treći podržavaju.

"Čestitam premijeru Savi Miniću što je spreman da još jednom dokaže da su institucije Republike Srpske sposobne da se odbrane od svih političkih manipulacija i zloupotreba sistema sa kojima je Republika Srpska suočena u okviru BiH. Važno je ponoviti da su i prethodne Vlade koje je vodio premijer Savo Minić bile legalne. Mi kao Republika Srpska idemo dalje", rekla je

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Dalje je odletio i banjalučki gradonačelnik ali je skuckao status.

"Kako ga god “baciš”, on se tri puta vrati. Jedini “premijer” koji odlazi da bi se vratio, koji podnosi ostavke da bi ponovo bio biran.Zvanično - SAVO BUMERANG!", napisao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

Pisanije stižu i od prvog SDS-ovca. Branko Blanuša je iznio salvu osuda i poručio da Miniću ne treba dati treću šansu.

"Na čelu izvrše vlasti ne smije biti čovjek koji se u konstinuitetu poigrava institucijama, nego nam treba čovjek koji je u stanju obezbijediti stabilnost", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a .

Minićeva Vlada ima više nastavaka od Rokija, tvita Igor Crnadak. Nova ostavka probudila je Nebojšu Vukanovića. Ustao je, uzeo telefon i rekao.

A mili Bože čuda velikoga, ovo je nevjerovatno šta se dešava.

Šta se to dešava, glavno je pitanje bilo i u poslaničkim redovima. Opozicionari opet glasni.

"Mnogo se ozbiljnije igra “trule kobile” nego što se ovi na vlasti igraju države", navodi Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.

"Šta ćemo sa svim odlukama koje se tiču rebalansa budžeta za 2025, prijedloga budžeta za 2026, svim zakonima, povećanje plate, penzija. Šta ćemo sa tim odlukama", kaže Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika SDS-a u NSRS.

Odgovor im brzo stiže od kolege iz vladajućeg kluba. Srđan Mazalica kaže da niko osim opozicije ne traži da se ponište donesene odluke.

"Samo opozicija želi sunovrat Republike Srpske i pominje neko odlučivanje i poništavanje odluka Vlade Republike Srpske od 18 januara", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Mazalica kaže da očekuje da će nova Vlada u Službenom glasniku izaći vjerovatno u srijedu. Vjerovatno je i da bi mnogi ovu priču završili “Treća sreća je uvijek najveća”.