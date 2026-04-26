Umro Goran Babić

26.04.2026 22:44

Умро Горан Бабић
Jugoslovenski književnik, dramaturg, scenarista, novinar i konceptualni umjetnik, Goran Babić, preminuo je u 82. godini.

Prema informacijama koje su 26. aprila objavili pojedini portali, Babić je izdahnuo u Beograd.

Полиција објавила фотографије

Region

UZNEMIRUJUĆE: Policija objavila fotografije i uputila apel

Tužnu vijest je, kako navodi "Jutarnji list", među prvima saznao Milorad Pupovac, koji je potom prenio Dejanu Joviću, a zatim je javno objavljena na mrežama.

Goran Babić rođen je 1944. u Visu. Mladost je proveo u Dalmaciji i Hercegovini, a zrele godine u Zagrebu i, od 1990, u Beogradu.

илу-кључеви-23042026

Gradovi i opštine

Dejan Radujković iz Čelinca besplatno daje auto za prevoz bolesnih

Napisao je oko 70 knjiga i snimio desetak dokumentarnih filmova.

Iza sebe je ostavio tri kćerke i unuke.

Sebe je vidio kao posljednjeg pisca velike jugoslovenske književnosti.

Umro Goran Babić

Više iz rubrike

Јубилеј Аудио-визуелног центра Републике Српске: Пет година „Наших прича“

Kultura

Audio-vizuelni centar Republike Srpske obilježio pet godina rada

12 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Umro glumac iz "Betmena"

2 sedm

0
Драган Торбица, Ђорђе Чварков и Бошкић, главни ликови у серији Државни посао, сједе за столом. Инсерт из серије

Kultura

Kraj "Državnog posla“ poslije 14 godina emitovanja?

2 sedm

0
Застава Црна Гора

Kultura

Egzit festival ''seli'' u Crnu Goru

2 sedm

0

22

49

Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

22

44

Umro Goran Babić

22

40

UZNEMIRUJUĆE: Policija objavila fotografije i uputila apel

22

36

Duško iz Prnjavora rasproda na kućnom pragu sve što proizvede

22

29

Dejan Radujković iz Čelinca besplatno daje auto za prevoz bolesnih

