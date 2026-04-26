Umro Goran Babić

Jugoslovenski književnik, dramaturg, scenarista, novinar i konceptualni umjetnik, Goran Babić, preminuo je u 82. godini.
Prema informacijama koje su 26. aprila objavili pojedini portali, Babić je izdahnuo u Beograd.
Tužnu vijest je, kako navodi "Jutarnji list", među prvima saznao Milorad Pupovac, koji je potom prenio Dejanu Joviću, a zatim je javno objavljena na mrežama.
Goran Babić rođen je 1944. u Visu. Mladost je proveo u Dalmaciji i Hercegovini, a zrele godine u Zagrebu i, od 1990, u Beogradu.
Napisao je oko 70 knjiga i snimio desetak dokumentarnih filmova.
Iza sebe je ostavio tri kćerke i unuke.
Sebe je vidio kao posljednjeg pisca velike jugoslovenske književnosti.
