Umro glumac iz "Betmena"

Glumac filmova "Betmen počinje" i "Dankerk", Džon Nolan, je preminuo u 87. godini.

Ova zvijezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana, preminuo je 11. aprila, prenose strani mediji.

Vijest o smrti potvrdila je njegova supruga Kim Hartman, koja ga je opisala kao izuzetnu i originalnu ličnost.

"Bio je slobodnog duha, uvijek je tačno znao šta želi i postupao po sopstvenim pravilima; jedini zaista originalni mislilac kojeg sam ikada upoznala. Elokventan, inteligentan i sa anarhičnim smislom za humor, uvijek je bio spreman da sagleda obje strane svake rasprave", navela je ona.

Dodala je i da je bio izuzetno plemenit čovjek.

"Bio je i najljubaznija osoba koju sam ikada upoznala, i životinje su ga voljele", istakla je Hartman.

"Džon je bio omiljen i talentovan nastavnik, bilo da objašnjava Šekspirov monolog ili kako se izvodi udarac u golfu, i bio je posvećen svojoj porodici", dodala je.

Biografija

Džon Frensis Nolan rođen je 22. maja 1938. godine, a preminuo je 11. aprila.

Najpoznatiji je po ulozi Džona Grira u CBS-ovoj naučno-fantastičnoj seriji "Stalna meta", koju su kreirali njegovi nećaci, Kristofer Nolan i Džonatan Nolan.

Tokom karijere često je sarađivao sa porodicom Nolan, pa se pojavio i kao Daglas Frederiks, član odbora Vejn Enterprajza u filmovima "Betmen počinje" i "Mračni vitez: Povratak", kao i u ratnom spektaklu "Dankerk", gdje je imao manju ulogu slijepog vojnika.

Njegova posljednja uloga bila je u HBO seriji "Dina: Proročanstvo", gdje je tumačio ulogu Predsjednika Visokog savjeta.

Iza sebe je ostavio suprugu Kim Hartman, djecu Mirandu i Toma, kao i unuke Dilana i Karu. Bio je brat Brendana Nolana, oca Kristofera i Džonatana Nolana.

Vijest o smrti Džona prvi je objavio "Stratford-upon-Avon Herald", a na društvenim mrežama uslijedili su brojni oproštaji i poruke saučešća.

(Telegraf)