Ove knjige su u širem izboru za Godišnju nagradu Udruženja književnika

Autor:

Slaviša Đurković
06.04.2026 13:42

Отворена књига
Foto: Pexel/Suzy Hazelwood

Žiri za Godišnju nagradu Udruženja književnika za najbolju knjigu člana Udruženja objavljenu u 2025. godini objavio je širi izbor djela koja nastavljaju trku za ovo priznanje.

Kako je saopšteno, žiri u sastavu prof. dr Sanja Macura, prof. dr Sanja Savić Milosavljević i dr Zlatko Jurić, od ukupno 29 pristiglih knjiga izdvojio je deset naslova koji su ušli u širi izbor. Naglašeno je da redoslijed nije rang-lista, već prati redoslijed pristizanja na konkurs.

  • Slobodan Ristović, ZAVIČAJNA VRANA, UKRS, 2025.
  • Đorđe Brujić, GLINSKA SRIJEDA, SKZ Crna Gora, 2025.
  • Branislav Zubović, NI ZA JOTU, Javna biblioteka „Danilo Kiš" Vrbas, 2025.
  • Dušan Savić, BEGLUK, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki" Sombor, 2025.
  • Nenad Milkić, POGROM Knjiga treća - OGANj, Milkić izdavaštvo, Mali Zvornik, 2025.
  • Dragan Tepavčević, PJEVAČ, JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Novo Sarajevo, 2025.
  • Mihajlorlović, PUTOVANjE PO KIŠI, ASOglas, Zvornik, 2025.
  • Dragana Grujinović Kajiš, POKUŠAJI KAČENjA MJESECA O TRSKU, Nova Atrija, Paraćin, 2025.
  • Saša Knežević, OD PJEVAČA KA PJESNIKU I NATRAG, analekti o srpskom folkloru, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka, 2025.
  • Aleksandra Marilović, SVJETLOST IZ IDVORA, Art print, Banja Luka, 2025.

Žiri će u narednim danima saopštiti koje će knjige ući u uži izbor, a nakon toga i pobjedničku knjigu.

