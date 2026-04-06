Ove knjige su u širem izboru za Godišnju nagradu Udruženja književnika

Žiri za Godišnju nagradu Udruženja književnika za najbolju knjigu člana Udruženja objavljenu u 2025. godini objavio je širi izbor djela koja nastavljaju trku za ovo priznanje.

Kako je saopšteno, žiri u sastavu prof. dr Sanja Macura, prof. dr Sanja Savić Milosavljević i dr Zlatko Jurić, od ukupno 29 pristiglih knjiga izdvojio je deset naslova koji su ušli u širi izbor. Naglašeno je da redoslijed nije rang-lista, već prati redoslijed pristizanja na konkurs.





Slobodan Ristović, ZAVIČAJNA VRANA, UKRS, 2025.

Đorđe Brujić, GLINSKA SRIJEDA, SKZ Crna Gora, 2025.

Branislav Zubović, NI ZA JOTU, Javna biblioteka „Danilo Kiš" Vrbas, 2025.

Dušan Savić, BEGLUK, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki" Sombor, 2025.

Nenad Milkić, POGROM Knjiga treća - OGANj, Milkić izdavaštvo, Mali Zvornik, 2025.

Dragan Tepavčević, PJEVAČ, JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Novo Sarajevo, 2025.

Mihajlorlović, PUTOVANjE PO KIŠI, ASOglas, Zvornik, 2025.

Dragana Grujinović Kajiš, POKUŠAJI KAČENjA MJESECA O TRSKU, Nova Atrija, Paraćin, 2025.

Saša Knežević, OD PJEVAČA KA PJESNIKU I NATRAG, analekti o srpskom folkloru, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka, 2025.

Aleksandra Marilović, SVJETLOST IZ IDVORA, Art print, Banja Luka, 2025.

Žiri će u narednim danima saopštiti koje će knjige ući u uži izbor, a nakon toga i pobjedničku knjigu.