Umrla Marija Krpan

06.04.2026 13:13

Умрла Марија Крпан
Glumica Marija Krpan preminula je u 72. godini. Tužnu vijest objavilo je HNK u Varaždinu, čija je bila dugogodišnja članica.

"S dubokom tugom u srcu smo primili vijest da nas je jutros napustila dugogodišnja članica ansambla HNK u Varaždinu Marija Krpan. Osim po mnogobrojnim ulogama, pamti ćemo je po njezinom vjedrom duhu koji nije gubila do zadnjeg trenutka. Iskrena sućut cijeloj porodici, prijateljima i kolegama, a dragoj Mariji hvala na svemu i srećan put na neko bolje mjesto", piše u objavi na Fejsbuku.

Marija Krpan imala je uspješnu karijeru. Gledali smo je u ostvarenjima "Larin izbor", "Pod sretnom zvijezdom", "Mamutica", "Bibin svijet", "Zakon ljubavi" i "Naša kućica, naša slobodica".

