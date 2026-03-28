Preminuo čuveni glumac: Poznat po ulogama u Top Ganu i Povratku u budućnost

Američki glumac Džejms Tolkan, najpoznatiji po ulozi strogog profesora Striklanda u filmskoj trilogiji Povratak u budućnost i komandanta Stingera u filmu Top Gan, preminuo je u 94. godini.

Vijest o smrti glumca potvrdio je njegov menadžment.

Tolkan je preminuo 26. marta 2026. godine u mjestu Saranak Lejk u američkoj saveznoj državi Njujork.

Karijera obilježena kultnim ulogama

Džejms Tolkan ostao je upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih "strogo-autoritativnih“ likova u američkoj kinematografiji.

Najveću popularnost stekao je ulogom direktora Striklanda u trilogiji "Povratak u budućnost“, u režiji Roberta Zemekisa. Njegov lik bio je poznat po tome što je učenike, uključujući Martija Mekflaja (koga je tumačio Majkl Džej Foks), često nazivao "ljenjivcima“.

Tolkan je ovu ulogu ponovio i u nastavcima, uključujući i zanimljiv detalj u trećem dijelu, gdje je tumačio pretka svog originalnog lika.

Pored toga, ostvario je zapaženu ulogu komandanta Toma "Stingera“ Džardijana u filmu "Top Gan“, gdje je igrao nadređenog lika kog tumači Tom Kruz.

James Tolkan ('Back to the Future', 'Top Gun') has sadly died 💔



He was 94 🕊️ pic.twitter.com/SpM9CCcmbV — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) March 27, 2026

Tokom karijere, Tolkan je sarađivao sa poznatim rediteljima, među kojima se ističe Sidni Lumet. Igrao je u filmovima poput "Serpiko“ (1973) uz Al Paćina, "Princ grada“ (1981) i "Porodični posao“ (1989), gde je tumačio sudiju.

Bio je i dio originalne postave predstave Glengari Glen Ros na Brodveju, koja je decenijama kasnije doživjela novu postavku sa poznatim glumcima.

Na filmu i televiziji aktivno je radio sve do 2011. godine.

Od vojske do glume

Tolkan je rođen u saveznoj državi Mičigen, a nakon razvoda roditelja djetinjstvo je proveo u više gradova, da bi srednju školu završio u Arizoni 1949. godine.

Tokom Korejskog rata služio je u američkoj mornarici, nakon čega se preselio u Njujork, gdje je studirao glumu kod čuvenih pedagoga Stela Adlera i Li Strasberga, prenosi "Žena Blic".

Sedamdesetih godina prvi put je posetio oblast Lejk Plesida sa suprugom Parmeli, sa kojom je bio u braku 54 godine. Kasnije su tamo izgradili dom, gdje je Tolkan provodio godine okružen umetninama koje je sakupljao tokom života.

Iza sebe je ostavio suprugu Parmeli i tri bratanice.

Porodica je zamolila sve koji žele da odaju počast glumcu da doniraju sredstva organizacijama za zaštitu životinja, jer je Tolkan bio veliki ljubitelj životinja.