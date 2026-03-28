Logo
Large banner

Preminuo čuveni glumac: Poznat po ulogama u Top Ganu i Povratku u budućnost

Autor:

ATV

28.03.2026

13:46

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Američki glumac Džejms Tolkan, najpoznatiji po ulozi strogog profesora Striklanda u filmskoj trilogiji Povratak u budućnost i komandanta Stingera u filmu Top Gan, preminuo je u 94. godini.

Vijest o smrti glumca potvrdio je njegov menadžment.

Tolkan je preminuo 26. marta 2026. godine u mjestu Saranak Lejk u američkoj saveznoj državi Njujork.

Karijera obilježena kultnim ulogama

Džejms Tolkan ostao je upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih "strogo-autoritativnih“ likova u američkoj kinematografiji.

Najveću popularnost stekao je ulogom direktora Striklanda u trilogiji "Povratak u budućnost“, u režiji Roberta Zemekisa. Njegov lik bio je poznat po tome što je učenike, uključujući Martija Mekflaja (koga je tumačio Majkl Džej Foks), često nazivao "ljenjivcima“.

Tolkan je ovu ulogu ponovio i u nastavcima, uključujući i zanimljiv detalj u trećem dijelu, gdje je tumačio pretka svog originalnog lika.

Pored toga, ostvario je zapaženu ulogu komandanta Toma "Stingera“ Džardijana u filmu "Top Gan“, gdje je igrao nadređenog lika kog tumači Tom Kruz.

Tokom karijere, Tolkan je sarađivao sa poznatim rediteljima, među kojima se ističe Sidni Lumet. Igrao je u filmovima poput "Serpiko“ (1973) uz Al Paćina, "Princ grada“ (1981) i "Porodični posao“ (1989), gde je tumačio sudiju.

Bio je i dio originalne postave predstave Glengari Glen Ros na Brodveju, koja je decenijama kasnije doživjela novu postavku sa poznatim glumcima.

Na filmu i televiziji aktivno je radio sve do 2011. godine.

Od vojske do glume

Tolkan je rođen u saveznoj državi Mičigen, a nakon razvoda roditelja djetinjstvo je proveo u više gradova, da bi srednju školu završio u Arizoni 1949. godine.

Tokom Korejskog rata služio je u američkoj mornarici, nakon čega se preselio u Njujork, gdje je studirao glumu kod čuvenih pedagoga Stela Adlera i Li Strasberga, prenosi "Žena Blic".

Sedamdesetih godina prvi put je posetio oblast Lejk Plesida sa suprugom Parmeli, sa kojom je bio u braku 54 godine. Kasnije su tamo izgradili dom, gdje je Tolkan provodio godine okružen umetninama koje je sakupljao tokom života.

Iza sebe je ostavio suprugu Parmeli i tri bratanice.

Porodica je zamolila sve koji žele da odaju počast glumcu da doniraju sredstva organizacijama za zaštitu životinja, jer je Tolkan bio veliki ljubitelj životinja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

In memoriam

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner