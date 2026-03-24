Radoje Čupić će biti kremiran: Poznato vrijeme i mjesto posljednjeg ispraćaja čuvenog glumca

24.03.2026

10:51

Foto: Youtube/ Hotel Balkan

Glumac Radoje Čupić biće kremiran sutra na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Kremacija Radoja Čupića biće održana u 14.15 sati. Poznati glumac preminuo je juče u 68. godini.

Radoje Čupić rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958. godine.

Glumio je u velikom broju pozorišnih predstava. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta, Subotica, Narodnog pozorišta, Sombor (1985 - 1999), a od 1999. godine stalni je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gdje je bio prvak drame.

Bio je direktor drame u SNP-u. Bavio se i pozorišnom režijom. Režirao je do sada nekoliko predstava.

Penzionisao se 160. izvođenjem predstave "Džandrljiv muž" u februaru 2023. Oprobao se i na televiziji i filmu.

Kako se navodi na sajtu njegove matične kuće SNP, nosilac je skoro svih nagrada za glumu koje postoje u Srbiji, od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dvije poslednje - nagradu "Predrag Peđa Tomanović" i godišnju nagradu SNP za glumu.

Posljednju ulogu odigrao je u filmu "Žetva" koji govori o "Žutoj kući" i stradanju Srba na Kosovu i Metohiji.

(informer)

