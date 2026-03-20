Umro Božo Koprivica

20.03.2026
U Beogradu je u 76. godini preminuo istaknuti crnogorski i srpski pisac, esejista i dramaturg Božo Koprivica. Njegov odlazak ostavlja prazninu u svijetu književnosti i pozorišta, gdje je decenijama ostavljao neizbrisiv trag.
Rođen 1950. godine u Nikšiću, Koprivica je diplomirao svjetsku književnost na Filološkom fakultetu i cijo svoj život posvetio kulturi, književnosti i pozorištu, prepoznatljiv po intelektualnoj energiji i posvećenosti umjetnosti.
Njegova karijera neraskidivo je povezana sa teatrom. Radio je kao dramaturg u najznačajnijim beogradskim pozorištima, među kojima su Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište, Bitef teatar i Zvezdara teatar. Njegov doprinos kulturi seže i do Crne Gore, gdje je sarađivao sa Kraljevskim pozorištem "Zetski dom", Crnogorskim narodnim pozorištem i festivalom Grad teatar.
Banja Luka
Najavljena tužba protiv grada: Gradonačelnik Banjaluke da odustane
Koprivica je posebno posvećen proučavanju djela Danilo Kiš, te je priredio i poseban Zbornik o njemu za časopis "Ars". Bio je i član redakcije časopisa za književnost i kulturu "Fokalizator", gdje je ostavio trag kao strastveni analitičar i književni kritičar, prenosi Kurir.
