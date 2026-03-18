O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

Dugometražni dokumentarni film „Jugo ide u Ameriku“ reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića, realizovan u srpsko-hrvatskoj koprodukciji, svjetsku će premijeru imati u srijedu, 18. marta, na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma CPH:DOX u Kopenhagenu.

Film „Jugo ide u Ameriku“ biće prikazan u okviru programa Special Premiers festivala CPH:DOX, namijenjenog ekskluzivnim premijerama filmova iz cijelog svijeta.

Riječ je o filmu koji prati troje ljudi rođenih devedesetih godina u Srbiji koji jednog ljeta odlaze na put u Sjedinjene Američke Države, vozeći jugo od Njujorka (New York) do Los Anđelesa (Los Angeles).

Oni kreću na putovanje kroz 23 savezne države i više od 10.000 pređenih kilometara, a sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Ameriku Ronalda Regana (Ronald Reagan) osamdesetih godina.

Smješten 33 godine nakon što je posljednji jugo uvezen u Sjedinjene Države, autori filma odlaze u avanturu života, ispunjavajući jugu posljednju „bucket list“ želju.

Filip Grujić potpisuje i scenario, a Aleksa Borković je i direktor fotografije. Montažerka je Kristina Todorović, a snimatelji zvuka su Aleksandar Blažić i Ivana Finci.

Producentica filma je Čarna Vučinić za Naked iz Srbije, a koproducentica je Vanja Jambrović za Restart iz Hrvatske. Koproducenti su i Filip Grujić, porodica Šolak i United Media (RS), a pridruženi producent je Oliver Sertić.

Debakl juga u Americi: od velike ambicije do simbola neuspjeha

Krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, jugoslovenski automobil „jugo“ pokušao je osvojiti jedno od najzahtjevnijih tržišta na svijetu – Sjedinjene Američke Države. Ono što je počelo kao ambiciozan izvozni projekat, završilo je kao jedan od najpoznatijih neuspjeha u automobilskoj industriji.

Jugo je na američko tržište stigao 1985. godine, zahvaljujući preduzetniku Malkolmu Briklinu (Malcolm Bricklin), koji je u malom i jeftinom automobilu vidio veliku poslovnu priliku. Sa početnom cijenom od oko 4.000 dolara, bio je jedan od najjeftinijih novih automobila u SAD, što je u početku privuklo značajnu pažnju kupaca.

U prvim godinama prodaja je bila solidna, a jugo je čak proglašavan „najpristupačnijim automobilom na tržištu“. Međutim, ubrzo su isplivale ozbiljne mane.

Kritike su se odnosile na loš kvalitet izrade, česte kvarove i nizak nivo bezbjednosti. Američki mediji i automobilski magazini redovno su ga svrstavali među najgore automobile, a negativna reputacija brzo se širila. Poseban udarac bio je izvještaj organizacije Consumer Reports, koja je oštro kritikovala pouzdanost vozila.

Dodatni problemi pojavili su se sa rezervnim dijelovima i servisnom mrežom, što je dodatno narušilo povjerenje kupaca. U isto vrijeme, konkurencija je nudila sve kvalitetnije i tehnološki naprednije modele po nešto višoj cijeni, što je jugo stavilo u još teži položaj.

Pad prodaje bio je neminovan, a početkom devedesetih godina situaciju su dodatno pogoršale sankcije prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, što je praktično prekinulo izvoz. Do 1992. godine, jugo je potpuno nestao sa američkog tržišta.

Iako je u Americi doživio neuspjeh, jugo je ostao upamćen kao jedinstven pokušaj da jedan socijalistički proizvod osvoji kapitalističko tržište. Danas, decenijama kasnije, ovaj automobil ima kultni status i često se pominje kao simbol jedne epohe, ali i kao pouka o izazovima globalnog tržišta.