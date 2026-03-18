O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

18.03.2026

16:23

Dugometražni dokumentarni film „Jugo ide u Ameriku“ reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića, realizovan u srpsko-hrvatskoj koprodukciji, svjetsku će premijeru imati u srijedu, 18. marta, na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma CPH:DOX u Kopenhagenu.

Film „Jugo ide u Ameriku“ biće prikazan u okviru programa Special Premiers festivala CPH:DOX, namijenjenog ekskluzivnim premijerama filmova iz cijelog svijeta.

Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Nada - Epstajnova ''robinja iz Jugoslavije''

Riječ je o filmu koji prati troje ljudi rođenih devedesetih godina u Srbiji koji jednog ljeta odlaze na put u Sjedinjene Američke Države, vozeći jugo od Njujorka (New York) do Los Anđelesa (Los Angeles).

Oni kreću na putovanje kroz 23 savezne države i više od 10.000 pređenih kilometara, a sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Ameriku Ronalda Regana (Ronald Reagan) osamdesetih godina.

Smješten 33 godine nakon što je posljednji jugo uvezen u Sjedinjene Države, autori filma odlaze u avanturu života, ispunjavajući jugu posljednju „bucket list“ želju.

Filip Grujić potpisuje i scenario, a Aleksa Borković je i direktor fotografije. Montažerka je Kristina Todorović, a snimatelji zvuka su Aleksandar Blažić i Ivana Finci.

Producentica filma je Čarna Vučinić za Naked iz Srbije, a koproducentica je Vanja Jambrović za Restart iz Hrvatske. Koproducenti su i Filip Grujić, porodica Šolak i United Media (RS), a pridruženi producent je Oliver Sertić.

Debakl juga u Americi: od velike ambicije do simbola neuspjeha

Krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, jugoslovenski automobil „jugo“ pokušao je osvojiti jedno od najzahtjevnijih tržišta na svijetu – Sjedinjene Američke Države. Ono što je počelo kao ambiciozan izvozni projekat, završilo je kao jedan od najpoznatijih neuspjeha u automobilskoj industriji.

Фиксни телефон

Zanimljivosti

6 stvari na koje su Jugosloveni davali bogatstvo, a danas su beskorisne

Jugo je na američko tržište stigao 1985. godine, zahvaljujući preduzetniku Malkolmu Briklinu (Malcolm Bricklin), koji je u malom i jeftinom automobilu vidio veliku poslovnu priliku. Sa početnom cijenom od oko 4.000 dolara, bio je jedan od najjeftinijih novih automobila u SAD, što je u početku privuklo značajnu pažnju kupaca.

U prvim godinama prodaja je bila solidna, a jugo je čak proglašavan „najpristupačnijim automobilom na tržištu“. Međutim, ubrzo su isplivale ozbiljne mane.

нови југо

Auto-moto

Vraćaju se Jugo i Stojadin, poznato i kada

Kritike su se odnosile na loš kvalitet izrade, česte kvarove i nizak nivo bezbjednosti. Američki mediji i automobilski magazini redovno su ga svrstavali među najgore automobile, a negativna reputacija brzo se širila. Poseban udarac bio je izvještaj organizacije Consumer Reports, koja je oštro kritikovala pouzdanost vozila.

Dodatni problemi pojavili su se sa rezervnim dijelovima i servisnom mrežom, što je dodatno narušilo povjerenje kupaca. U isto vrijeme, konkurencija je nudila sve kvalitetnije i tehnološki naprednije modele po nešto višoj cijeni, što je jugo stavilo u još teži položaj.

Pad prodaje bio je neminovan, a početkom devedesetih godina situaciju su dodatno pogoršale sankcije prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, što je praktično prekinulo izvoz. Do 1992. godine, jugo je potpuno nestao sa američkog tržišta.

Бивша Југославија

Region

Razbijen jedan od najvećih mitova iz bivše Jugoslavije

Iako je u Americi doživio neuspjeh, jugo je ostao upamćen kao jedinstven pokušaj da jedan socijalistički proizvod osvoji kapitalističko tržište. Danas, decenijama kasnije, ovaj automobil ima kultni status i često se pominje kao simbol jedne epohe, ali i kao pouka o izazovima globalnog tržišta.

Pročitajte više

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Kultura

Silvana Armenulić stradala prije 49 godina, legenda i dalje živi

5 mj

0
Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

Svijet

Jugoslavija, Kosovo...: Brutalan odgovor iz Moskve na licemjerje finske ministarke

5 mj

0
Лопта на терену

Emisije

Dokumentarni program ’12 zlatnih medalja'

5 mj

0
Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Region

Pojavila se karta Jugoslavije zbog koje je sramota i BiH i Srbiju i Hrvatsku

5 mj

0

Više iz rubrike

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

Kultura

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

1 d

0
Додјела Оскара Једна битка за другом

Kultura

Trijumf filma "Jedna bitka za drugom" na dodjeli Oskara

2 d

0
Жетва ускоро долази у Бањалуку

Kultura

Žetva uskoro dolazi u Banjaluku

2 d

0
Вечерас додјела Оскара: Ево који филм има највише номинација

Kultura

Večeras dodjela Oskara: Evo koji film ima najviše nominacija

3 d

0
