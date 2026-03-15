Logo
Large banner

Večeras dodjela Oskara: Evo koji film ima najviše nominacija

Autor:

ATV

15.03.2026

11:52

Komentari:

0
Вечерас додјела Оскара: Ево који филм има највише номинација

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu u nedjelju kasno uveče biće održana 98. ceremonija dodjele Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka.

Najbolji film

Među favoritima za najbolji film su "Jedna bitka za drugom" Pola Tomasa Andersona i "Grešnici" Rajana Kuglera. Oba naslova kombinuju snažnu kritiku društvenih tema i sadrže upečatljive glumačke nastupe, što im je donijelo značajan zamah u sezoni.

Iako je film "Jedna bitka za drugom" na početku sezone djelovao kao favorit, posebno nakon Zlatnog globusa, Critics Choice nagrade i BAFTA nagrade, "Grešnici" je u posljednje vrijeme dobio dodatni impuls zahvaljujući nagradi za najbolju glumačku postavu na Actor nagradama.

Akademija je posljednjih godina proširila broj nominovanih za najbolji film sa pet na 10, a pored ova dva glavna kandidata, u trci su i "Sentimentalna vrijednost", "Marti Veličanstveni", "Hamnet" i "Bugonija".

Najbolja glumica

U kategoriji za najbolju glumicu, Džesi Bakli je favorit za Oskara zbog uloge majke i supruge Vilijama Šekspira u filmu “Hamnet“.

Među ostalim kandidatkinjama su veteranke koje su već bile nominovane, ali i dvije glumice koje su nominovane prvi put: Rouz Birn, koja je osvojila Zlatni globus za ulogu preopterećene majke u "Da imam noge, šutnula bih te", i norveška glumica Renata Reinsve za "Sentimentana vrijednost".

Najbolji glumac

Ova kategorija je i dalje najnepredvidljivija. Rani favorit je bio Timoti Šalame, koji je osvojio Zlatni globus i Critics Choice nagradu, ali BAFTA i Aktor nagrada uveli su neizvjesnost: Robert Aramajo i Majkl B. Džordan osvojili su priznanja u svojim kategorijama.

Džordan bi mogao da odvede "Grešnike" do Oskara, ali i Šalame ima šanse, dok se ne smije zaboraviti ni Vagner Moura za film "Tajni agent", koji je dobio priznanja u Kanu i Zlatni globus.

Iako je važio za favorita za ovu nagradu, Timoti Šalame se našao u središtu skandala nakon izjave o operi i baletu, te mnogi komentarišu da bi zbog toga mogao ostati bez nagrade, budući da su na njegovu izjavu mnogi negativno reagovali.

Najbolja sporedna glumica

Trka za najbolju sporednu glumicu je tradicionalno nepredvidiva. Tejana Tejlor je bila raniji favorit za ulogu u "Jedna bitka za drugom", ali su se u igru ponovo uključile Ajmi Medigan ("Oružje") i Vunmi Mosaku ("Grešnici"), obje sa zapaženim nastupima.

Iako horor žanr rijetko biva prepoznat od strane Akademije, ove glumice podsjećaju na istorijske izuzetke poput Rut Gordon ("Rozmerina beba") i nagrađivanih uloga iz "Egzorcist" i "Osmi putnik".

Najbolji sporedni glumac

Kandidati u kategoriji za najboljeg sporednog glumca uključuju Džejkoba Elordija za film "Frankenštajn", veterane Stelana Skarsgarda ("Sentimentalna vrijednost") i Delroja Linda ("Grešnici"), kao i prethodne dobitnike Oskara, Šona Pena i Benisija del Tora iz filma "Jedna bitka za drugom".

Najbolja režija i najbolji originalni scenario

U kategoriji za najbolju režiju takmiče Kloi Žao ("Hamnet"), Džoš Safdi ("Marti Veličanstveni"), Pol Tomas Anderson ("Jedna bitka za drugom"), Joakim Trir ("Sentimentalna vrijednost") i Rajan Kugler ("Grešnici").

U trci za najbolji originalni scenario su ostvarenja "Plavi mjesec", “Bilo je samo slučajno", “Marti Veličanstven"), “Sentimentalna vrijednost“ i “Grešnici".

Dodjela 98. Oskara održaće se 15. marta 2026. godine, a ove godine gotovo svaka kategorija može donijeti iznenađenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Oskar

dodjela Oskara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ауто слетјело у провалију

Region

Poznato stanje porodice iz BiH koja je autom sletjela u provaliju

1 h

0
Krave Stoka Goveda

Društvo

Baka Stana prodala kravu da bi komšiji platila studije

1 h

1
Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

Auto-moto

Ne važe ista pravila za sve: 5 ključnih stvari koje početnici za volanom moraju znati

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iran želi dogovor, ali mi još nismo spremni

2 h

0

Više iz rubrike

Иво Андрић-књига

Kultura

Očuvanje srpske tradicije i kulture kroz jezik i umjetnost

15 h

0
Преминуо чувени Јурген Хабермас

Kultura

Preminuo čuveni Jurgen Habermas

18 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminula poznata glumica: Glumila u seriji ''Kruna''

1 d

0
Изложба о Даворину Јенку на Филозофском факултету у Бањалуци

Kultura

Izložba o Davorinu Jenku na Filozofskom fakultetu u Banjaluci

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

12

53

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

12

43

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

12

39

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

12

32

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner