Ne važe ista pravila za sve: 5 ključnih stvari koje početnici za volanom moraju znati

ATV

15.03.2026

11:08

Ograničenja se odnose na brzinu kretanja, vožnju noću, snagu vozila i alkohol, a na pojedinim putevima važe i drugačija ograničenja brzine nego za ostale vozače.

Ova pravila propisana su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a njihov cilj je da vozačima početnicima omoguće bezbjednije sticanje iskustva za volanom.

Jedna od najvažnijih razlika odnosi se na maksimalnu dozvoljenu brzinu na pojedinim putevima.

U Zakonu o bezbjednosti saobraćaja jasno je navedeno da vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne smije da:

  • upravlja vozilom brzinom većom od 110 km na sat na auto-putu
  • upravlja vozilom brzinom većom od 90 km na sat na moto-putu
  • na ostalim putevima vozi brže od 90 odsto od dozvoljene brzine na tom dijelu puta

To znači da, na primjer, ako je ograničenje 50 km na sat, vozač početnik sme najviše 45 km na sat, dok na putu gde je ograničenje 80 km na sat može da vozi do 72 km na sat.

Zabrana vožnje noću

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne smije da upravlja vozilom od 23 do 6 časova.

Izuzetak postoji samo ako se u vozilu nalazi osoba koja ima vozačku dozvolu najmanje pet godina.

Ograničenje snage vozila

Vozači početnici ne smeju da upravljaju vozilom čija je snaga veća od 80 kilovata.

Vožnja je dozvoljena samo ako je u vozilu iskusan vozač sa najmanje pet godina vozačkog staža.

Alkohol i mobilni telefon

Za vozače sa probnom vozačkom dozvolom važi nulta tolerancija na alkohol, što znači da tokom vožnje ne smiju imati alkohol u krvi.

Takođe, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje nije dozvoljeno.

Obavezna oznaka na vozilu

Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom dozvolom mora imati jasno istaknutu oznaku „P“, koja upozorava ostale učesnike u saobraćaju da je za volanom vozač početnik.

Poznavanje pravila koja važe za probnu vozačku dozvolu važno je kako bi vozači početnici izbjegli prekršaje i kazne, ali i kako bi povećali bezbjednost u saobraćaju. Upravo zbog nedostatka iskustva, mladi vozači češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama, pa su dodatna ograničenja uvedena kako bi se rizik smanjio, prenosi Kurir.

  • Važno za vozače početnike
  • nulta tolerancija na alkohol
  • maksimalno 110 km na sat na autoputu
  • maksimalno 90 km na sat na motoputu
  • na ostalim putevima 90 odsto od dozvoljene brzine
  • zabrana vožnje od 23 do 6 časova bez iskusnog vozača u vozilu

