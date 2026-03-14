Lada odlazi u istoriju, u cijeloj godini prodana samo tri auta

14.03.2026

11:22

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Sada je i službeno: nakon što je njemački uvoznik Lade zapao u finansijske probleme, kompanija trajno prestaje s radom. Legendarni ruski terenac Lada Niva i njegovi nešto moderniji srodnici više se ne mogu kupiti u Njemačkoj.

Stečajni upravnik Hendrik Herma potvrdio je medijima da su u kompaniji Lada Automobile GmbH u Bukstehudeu i Neu Vulmstorfu definitivno "ugašena svjetla". Posljednjih deset zaposlenika gubi posao, a internetska stranica kompanije već je ugašena.

Hronologija propasti

  • Drama je trajala dugo:
  • Decembar 2025.: Tadašnji direktor Dieter Trzaška obustavio je rad.
  • Januar 2026.: Sud u Toštedu otvorio je stečajni postupak.
  • Mart 2026.: Stečajni upravnik potvrđuje da kupac za kompaniju nije pronađen. Glavni razlog? Drastičan pad prodaje koji traje godinama.

Ovo nije prvi put da Lada u Njemačkoj bankrotira. Sličan scenario dogodio se 1999. godine, nakon čega je kompanija ponovo osnovana, ali ovaj put povratka očito nema.

Sankcije i ekološke norme presudile ruskom divu

Problemi su počeli još 2020. godine kada se ruski proizvođač Avtovaz povukao s većine zapadnoevropskih tržišta jer motori više nisu ispunjavali stroge EU propise o izduvnim gasovima. Njemački uvoznik je neko vrijeme nastavio uvoziti automobile "na svoju ruku".

Međutim, sukob Rusije i Ukrajine koji je počeo u proljeće 2022. donio je sankcije i brojne prepreke koje su posao učinile gotovo nemogućim. Brojke su porazne:

  • Tokom 2025. godine u cijeloj Njemačkoj registrovane su svega tri nove Lade (sve tri Nive).
  • Godinu prije toga registrovana su samo 33 vozila.

Šta čeka Ladu u budućnosti?

Povratak marke u Njemačku, pa čak i njen opstanak u Rusiji, trenutno su pod velikim upitnikom. Rusko tržište novih automobila doživjelo je kolaps, a kupci se sve više okreću polovnim vozilima ili modernijim kineskim markama. Domaći brendovi, uključujući Ladu, tehnički sve više zaostaju jer su se zapadni proizvođači i dobavljači povukli iz saradnje s Rusima, prenosi "Feniks-magazin".

Oglasio se Osnovni sud u Banjaluci o zahtjevu VSTS za brisanje Dodika iz registra

"Ako ćutimo, one su same: Večeras o snazi, majčinstvu i novom početku

Monstruozna prevara: Tvrdila da ima rak i da joj je kćerka preminula, pa uzimala pare

Pazite, ovo je najopasnija prevara trenutno: Ne nasedajte na poruke

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

Vozači iz BiH upozoreni: MVD je obavezna, izbjegnite ogromne kazne

Škoda ostvarila rekordan godišnji profit

Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

Koliko puta se zaljubimo tokom života?

Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

