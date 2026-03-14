Lada odlazi u istoriju, u cijeloj godini prodana samo tri auta

Sada je i službeno: nakon što je njemački uvoznik Lade zapao u finansijske probleme, kompanija trajno prestaje s radom. Legendarni ruski terenac Lada Niva i njegovi nešto moderniji srodnici više se ne mogu kupiti u Njemačkoj.

Stečajni upravnik Hendrik Herma potvrdio je medijima da su u kompaniji Lada Automobile GmbH u Bukstehudeu i Neu Vulmstorfu definitivno "ugašena svjetla". Posljednjih deset zaposlenika gubi posao, a internetska stranica kompanije već je ugašena.

Hronologija propasti

Drama je trajala dugo:

Decembar 2025.: Tadašnji direktor Dieter Trzaška obustavio je rad.

Januar 2026.: Sud u Toštedu otvorio je stečajni postupak.

Mart 2026.: Stečajni upravnik potvrđuje da kupac za kompaniju nije pronađen. Glavni razlog? Drastičan pad prodaje koji traje godinama.

Ovo nije prvi put da Lada u Njemačkoj bankrotira. Sličan scenario dogodio se 1999. godine, nakon čega je kompanija ponovo osnovana, ali ovaj put povratka očito nema.

Sankcije i ekološke norme presudile ruskom divu

Problemi su počeli još 2020. godine kada se ruski proizvođač Avtovaz povukao s većine zapadnoevropskih tržišta jer motori više nisu ispunjavali stroge EU propise o izduvnim gasovima. Njemački uvoznik je neko vrijeme nastavio uvoziti automobile "na svoju ruku".

Međutim, sukob Rusije i Ukrajine koji je počeo u proljeće 2022. donio je sankcije i brojne prepreke koje su posao učinile gotovo nemogućim. Brojke su porazne:

Tokom 2025. godine u cijeloj Njemačkoj registrovane su svega tri nove Lade (sve tri Nive).

Godinu prije toga registrovana su samo 33 vozila.

Šta čeka Ladu u budućnosti?

Povratak marke u Njemačku, pa čak i njen opstanak u Rusiji, trenutno su pod velikim upitnikom. Rusko tržište novih automobila doživjelo je kolaps, a kupci se sve više okreću polovnim vozilima ili modernijim kineskim markama. Domaći brendovi, uključujući Ladu, tehnički sve više zaostaju jer su se zapadni proizvođači i dobavljači povukli iz saradnje s Rusima, prenosi "Feniks-magazin".