Vozači iz BiH upozoreni: MVD je obavezna, izbjegnite ogromne kazne

13.03.2026

17:19

Возачи из БиХ упозорени: МВД је обавезна, избјегните огромне казне

Vozači iz BiH dobili su upozorenje iz BIHAMK-a da je posjedovanja međunarodne vozačke dozvole (MVD) za upravljanje motornim vozilom u inostranstvu!

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodna putna isprava regulisana važećim konvencijama UN o drumskom saobraćaju.

Nastavnik profesor

Hronika

Profesor iz Banjaluke osuđen zbog pedofilije

Vozačima iz Bosne i Hercegovine MVD izdaje BIHAMK, u skladu s Pravilnikom o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 13/07), odnosno, Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 42/11), koje donosi Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Rizici vožnje bez međunarodne vozačke dozvole

Ako saobraćajna policija zemlje u kojoj vozite automobil utvrdi da nemate ova međunarodni putni dokument, npr. u slučaju saobraćajne nesreće ili rutinskih kontrola (posebno čestih za vozila izvan EU), rizikujete plaćanje visokih kazni koje mogu iznositi nekoliko stotina evra, trenutnu zabranu daljnje vožnje, privremeno zadržavanje vozila od strane policijske stanice, nemogućnost naplate štete ili probleme prilikom prelaska granice.

Дивља свиња у тржном центру

Svijet

Divlja svinja napravila pometnju u tržnom centru (VIDEO)

Takođe, neposjedovanje međunarodne vozačke dozvole može značajno poremetiti vaše planove putovanja, jer bez međunarodne vozačke dozvole nećete moći iznajmiti automobil na većini evropskih aerodroma.

Gdje izvaditi MVD?

Iz BIHAMK-a podsjećaju sve vozače iz BiH koji planiraju voziti u inostranstvu da prije planiranog putovanja posjete najbližu njihovu kancelariju ili lokalni klub, gdje će im biti izdata međunarodna vozačka dozvole.

Više informacija o prodajnim mjestima i uslovima za izdavanje međunarodne vozačke dozvole pronaći ćete na BIHAMK-ovoj stranici na OVOM LINKU.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Brucoš (19) iz Srpske pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru

"Posjedovanje međunarodne vozačke dozvole vaša je zakonska obveza i pametna odluka za sigurno i bezbrižno putovanje. Međunarodna vozačka dozvola omogućava nesmetanu vožnju, olakšava policijske provjere i štiti vas od nepotrebnih kazni i komplikacija u više od 140 zemalja svijeta", kažu u BIHAMK-u.

Više iz rubrike

Шкода

Auto-moto

Škoda ostvarila rekordan godišnji profit

1 d

0
Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Auto-moto

Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

2 d

1
Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

Auto-moto

Vozači, oprez: Ovi predmeti u autu garantuju vam paprene kazne

2 d

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Auto-moto

Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mjesta, dobit pala za 54 odsto

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

18

20

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

18

06

Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

17

59

Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

17

59

Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

