Vozači iz BiH upozoreni: MVD je obavezna, izbjegnite ogromne kazne

Vozači iz BiH dobili su upozorenje iz BIHAMK-a da je posjedovanja međunarodne vozačke dozvole (MVD) za upravljanje motornim vozilom u inostranstvu!

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodna putna isprava regulisana važećim konvencijama UN o drumskom saobraćaju.

Vozačima iz Bosne i Hercegovine MVD izdaje BIHAMK, u skladu s Pravilnikom o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 13/07), odnosno, Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 42/11), koje donosi Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Rizici vožnje bez međunarodne vozačke dozvole

Ako saobraćajna policija zemlje u kojoj vozite automobil utvrdi da nemate ova međunarodni putni dokument, npr. u slučaju saobraćajne nesreće ili rutinskih kontrola (posebno čestih za vozila izvan EU), rizikujete plaćanje visokih kazni koje mogu iznositi nekoliko stotina evra, trenutnu zabranu daljnje vožnje, privremeno zadržavanje vozila od strane policijske stanice, nemogućnost naplate štete ili probleme prilikom prelaska granice.

Takođe, neposjedovanje međunarodne vozačke dozvole može značajno poremetiti vaše planove putovanja, jer bez međunarodne vozačke dozvole nećete moći iznajmiti automobil na većini evropskih aerodroma.

Gdje izvaditi MVD?

Iz BIHAMK-a podsjećaju sve vozače iz BiH koji planiraju voziti u inostranstvu da prije planiranog putovanja posjete najbližu njihovu kancelariju ili lokalni klub, gdje će im biti izdata međunarodna vozačka dozvole.

Više informacija o prodajnim mjestima i uslovima za izdavanje međunarodne vozačke dozvole pronaći ćete na BIHAMK-ovoj stranici na OVOM LINKU.

"Posjedovanje međunarodne vozačke dozvole vaša je zakonska obveza i pametna odluka za sigurno i bezbrižno putovanje. Međunarodna vozačka dozvola omogućava nesmetanu vožnju, olakšava policijske provjere i štiti vas od nepotrebnih kazni i komplikacija u više od 140 zemalja svijeta", kažu u BIHAMK-u.