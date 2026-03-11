Logo
Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

11.03.2026

Nakon E5 i E10, Njemačka se priprema za novo gorivo: E20. Ovo gorivo trebalo bi da bude jeftinije nego ostale vrste.

Ovaj benzin na bazi 20-postotnog etanola trebao bi se postepeno pojavljivati na evropskim benzinskim pumpama od sljedeće godine.

Ali nisu svi automobili kompatibilni s ovim benzinom.

Jeftinije

E20 sadrži dvostruko više bioetanola od E10 i namijenjen je daljnjem smanjenju upotrebe fosilnih goriva. Budući da je etanolna komponenta izuzeta od poreza na CO2, očekuje se da će cijena po litri biti do 5 centi niža od cijene benzina E10.

To čini novo gorivo finansijski atraktivnim za vozače, piše "Štutgarter Cajtung", prenosi "HAK".

Ali to nije sve: oktanska vrijednost od 98 (umjesto 95 za benzin E10) čini motore otpornijim.

Ima i nedostataka

Postoje i nedostaci: iako etanol (alkohol) dobro gori, njegova gustina energije je niža, što je navelo stručnjake da procjenjuju povećanje potrošnje goriva od 3 odsto u poređenju s Euro 98/Superplusom.

Ne mogu svi motori podnijeti to gorivo. Automobilski div Volksvagen sada je objavio koji su modeli kompatibilni s E20. To uključuje gotovo sve benzinske automobile Volksvagena, Audija, Škode, Seata i Cupre od modelske godine 2016. pa nadalje.

Značajno je da su odobreni i sportski modeli, poput Audija RS6 i Audija R8.

Važan izuzetak

Međutim, postoji važan izuzetak. 2,0-litreni motori s turbopunjačem i snagom većom od 300 KS nisu prikladni za E20. To uključuje trenutni Volksvagen Golf R i Volksvagen Golf GTI Edišn 50.

U tim motorima, viši sadržaj etanola pod visokim pritiskom i temperaturom može uzrokovati koroziju aluminijumskih komponenti u pumpi za gorivo. To može dovesti do korozije i curenja u sistemu goriva.

Osim toga, gume i crijeva mogu se brže istrošiti ili nabubriti zbog većeg udjela alkohola. U ekstremnim slučajevima to može uzrokovati oštećenje motora.

Prema riječima stručnjaka, rizik od toga je mali, pod uslovom da vozači prate uputstva proizvođača. BMW i Mercedes-Benc takođe izvještavaju da je veliki broj njihovih benzinskih modela već kompatibilan ili se prilagođava novom gorivu.

U Njemačkoj se ne očekuje da će E20 biti dostupan na benzinskim pumpama u velikim količinama već prije kraja godine. Međutim, nekoliko pilot programa već je u toku na privatnim benzinskim pumpama.

