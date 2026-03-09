Velika promjena za vozače: Stiže novi sistem naplate putarine

Kako bi se smanjile gužve na naplatnim stanicama, od 1. aprila biće obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila.

Iz Puteva Srbije kažu da je njihov plan da se u budućnosti na teritoriji cijele zemlje, postepeno ukidaju naplatne stanice sa manuelnom naplatom. Ta promjena, neće obuhvatati samo vozila 4. kategorije, već i putna vozila.

Saobraćajna policija u Beogradu

Naime, tradicionalne naplatne stanice sa osobljem biće zamijenjene sistemom naplate koji neće biti vidljiv za ljudsko oko.

Kako je objasnio direktor Sektora za naplatu putarina Darko Savić, u prvoj fazi samo za teretnjake, ali u budućnosti, prema planovima Puteva Srbije sva vozila će prolaziti ispod portala koji registruju TAG uređaje, čime će naplata putarine biti automatski izvršena.

"To znači da nijedna naplatna stanica na budućem auto-putu, čija je izgradnja krenula od Beograda do Zrenjanina, neće imati klasične naplatne stanice već će sva vozila na taj način plaćati putarinu. To nas isto očekuje i za Fruškogorski koridor, za brze saobraćajnice i to se odnosi prvenstveno za teška teretna vozila. Ovo neće biti u prvoj fazi za ostale kategorije vozila. To su neki planovi Puteva Srbije a to je da se postojeći sistem koji je jako efikasan 99.9 odsto naplativosti vozila podigne na još veći nivo", rekao je on.

Ta novina, osim bržeg prolaska trebala bi otkloniti gužve pred naplatnim kućicama kojima svedočimo u jeku sezone. Brojni vozači u svojim automobilima već imaju taj uređaj sa kojim se od ranije može i kroz Sjevernu Makedoniju, a od prošle godine i kroz Crnu Goru i Hrvatsku.

Građani kažu da u zavisnosti od toga koliko često putuju van grada odlučuju hoće li koristiti tag ili će plaćati novčanicama.

"Pa ne dolazim tako često, lakše mi je da platim kešom. Slabo napuštam Beograd", rekao je jedan od vozača.

Međutim, drugi kaže da mu znači ovaj uređaj, jer se, kako objašnjavaju, ne zadržavaju plaćajući putarinu.

"Mnogo lakše i praktičnije, mnogo brže prolazim naplatnu rampu tako da lakše je", kaže.

Najave iz Puteva Srbije o novim promjenama ubrzaće protok saobraćaja na srpskim autoputevima.

Prema riječima glavnog urednika portala Autoinfo Željka Regode, ova izmjena ide u korak sa budućnosti i modernim tehnologijama.

"Ljudi koji nemaju tagove moraju da čekaju red. Ovi drugi jednostavno samo prođu, rampa im se otvori. Svako danas može da ima tag, ne košta mnogo, održavanje je veoma jednostavno, nema nikakvog problema sa održavanjem dok god traju baterije radi i tag, veže se za račun, skida se novac sa računa i sve je vrlo jednostavno", kaže.

Dodaje da to posebno znači u sezoni godišnjih odmora kada je više automobila na putevima.

"Znamo da recimo u Sjevernoj Makedoniji, to vidimo svake godine kada putujemo u Grčku, onaj ko putuje može da vidi, imaju takav sistem i ljudi koji koriste tagove prolaze bez zadržavanja što u ljetnjoj sezoni kada su velike kolone zaista mnogo znači", kaže.

Prolazak bez zadržavanja mogao bi u narednim godinama da postane nova realnost na putevima Srbije.

Ukoliko planovi budu realizovani, vozače očekuje brža i savremenija naplata putarine, ali i postepeni kraj tradicionalnih naplatnih rampi, prenosi Srbija danas.