Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15)

Autor:ATV
09.03.2026
16:13
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. P. (20), M. B. (20) i V. R. (20) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu.
Oni se sumnjiče da su, tokom vikenda, u noćnim satima, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, napali tinejdžera (15) i zadali mu više udaraca rukama i metalnom palicom.
Hronika
Poznato stanje dječaka (9) koji je u nesreći ostao bez majke i sestre
Povrijeđeni maloljetnik je sa teškim tjelesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.
Osumnjičenima D. P. i M. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, dok će V. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden istom tužilaštvu, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
3 h0
Svijet
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Društvo
3 h0
Hronika
2 h0
Hronika
5 h2
Hronika
7 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu