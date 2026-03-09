Pravio haos u banjalučkom hotelu, pa uhapšen: Pronađena droga, tablete i ljekarski pečati

U Banjaluci je u subotu uhapšen njemački državljanin nakon što je pravio nered u jednom hotelu, a kod njega je pronađena droga, tablete te, kako se sumnja, falsifikovani fiskalni račini.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, 07. marta lišili su slobode lice A.S. državljanina Republike Njemačke, zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga i postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Falsifikovanje isprave“, navode iz PU Banjaluka.

Kako navode iz policije, on je uhapšen nakon prijave ih hotela, a kod njega je pronađen kokain i oko 250 tableta.

"Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 10,00 časova prijavljeno je da je od strane nepoznatog muškarca narušen mir u hotelu u Banjaluci. Policijski službenici izašli su na lice mjesta kojom prilikom su zatekli navedeno lice i utvrdili da se radi o licu A.S. kod kojeg je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“ i 250 komada tableta nepoznate vrste.

Takođe, kod lica A.S. pronađeni su i oduzeti ljekarski pečati i nalazi, kao i fiskalni računi za koje se sumnja da su falsifikovani", navode iz policije.

Lice A.S. je predato Službi za poslove sa strancima, Terenskom centru za strance u Banjaluci radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.