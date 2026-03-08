Logo
Auto se prevrnulo u tunelu Grab, jedna osoba povrijeđena

Izvor:

SRNA

08.03.2026

14:28

Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена
Foto: Burak The Weekender/Pexels

Jedno lice je povrijeđeno prilikom prevrtanja vozila u tunelu Grab na dionici auto-puta Sarajevo-Bradina, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Povrijeđeno lice je prevezeno na ukazivanje pomoći i utvrđivanje stepena povreda.

U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo, a uzrok će biti poznat nakon uviđaja.

Saobraćaj se u tunelu odvija jednom trakom.

