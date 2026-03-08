Auto se prevrnulo u tunelu Grab, jedna osoba povrijeđena

Jedno lice je povrijeđeno prilikom prevrtanja vozila u tunelu Grab na dionici auto-puta Sarajevo-Bradina, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Povrijeđeno lice je prevezeno na ukazivanje pomoći i utvrđivanje stepena povreda.

U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo, a uzrok će biti poznat nakon uviđaja.

Saobraćaj se u tunelu odvija jednom trakom.