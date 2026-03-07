Logo
U Banjaluci uhapšen Petar Gligorić, biće sproveden u Sud BiH radi ekstradicije

ATV

07.03.2026

У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције
Foto: ATV

Muškarac iz Beograda, koji je uhapšen u Banjaluci, na osnovu Interpolove crvene potjernice, biće sproveden u Sud BiH radi ekstradicije.

Kako ATV nezvanično saznaje, uhapšen je Petar Gligorić.

Хапшење БЛ

Hronika

Hapšenje u Banjaluci po Interpolovoj potjernici

Podsjećamo, policijski službenici Uprave za organizovani i teṣ̌ki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz asistenciju pripadnika Žandarmerije sinoć su na području grada Banjaluke, lišili su slobode lice P.G. iz Beograda za kojim je od strane Interpola Beograd raspisana međunarodna crvena potjernica zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Tokom lišenja slobode i pretresa, kod lica je pronađena putna isprava BiH na "ukradeni" identitet državljana BiH.-

Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka biće proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje iz člana 347 KZ Republike Srpske, a lice će biti predato u dalju nadležnost Suda BiH - navode uz MUP-a Srpske.

