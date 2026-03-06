Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

Mladić D. P. (27) i tinejdžer M. P. (19) uhapšeni su danas zbog sumnje da su provalili 2. marta u kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. P. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Takođe, policija će protiv M. P. (19), osumnjičenog za isto krivično djelo, podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Sumnja se da su oni 2. marta ove godine provalili u jednu porodičnu kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.

D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi Informer.