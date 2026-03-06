Logo
Large banner

Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

Autor:

ATV

06.03.2026

11:48

Komentari:

0
Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона
Foto: Pexels

Mladić D. P. (27) i tinejdžer M. P. (19) uhapšeni su danas zbog sumnje da su provalili 2. marta u kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. P. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Украјина Русија

Svijet

Moskva i Kijev razmijenili ratne zarobljenike

Takođe, policija će protiv M. P. (19), osumnjičenog za isto krivično djelo, podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Sumnja se da su oni 2. marta ove godine provalili u jednu porodičnu kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.

D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

uhapšen provalnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Svijet

Moskva i Kijev razmijenili ratne zarobljenike

37 min

0
Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

Hronika

Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

39 min

0
Сат се ускоро помјера, а већ сада се дешава нешто што нам иде на руку

Zanimljivosti

Sat se uskoro pomjera, a već sada se dešava nešto što nam ide na ruku

42 min

0
Жена насјела на превару - једна порука јој испразнила рачун

Region

Žena nasjela na prevaru - jedna poruka joj ispraznila račun

52 min

0

Više iz rubrike

Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

Hronika

Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

39 min

0
Одузети ауди

Hronika

Nakalemio hiljade maraka kazni, policija mu oduzela luksuzni audi

1 h

0
Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Pobjegao nakon udesa na brzom putu kod Banjaluke

2 h

0
Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе

Hronika

Vozio pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner