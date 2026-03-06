Žena nasjela na prevaru - jedna poruka joj ispraznila račun

Građani se upozoravaju da budu posebno oprezni sa neproverenim porukama i linkovima koji stižu putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža.

Policijski službenici Policijska postaja Vodice primili su prijavu o računarskoj prevari u kojoj je oštećena 41-godišnja žena. Prema prijavi, 4. marta žena je na svoj mobilni telefon primila SMS poruku za koju je vjerovala da dolazi iz njene banke.

Nepoznata osoba u poruci ju je navela da klikne na link kako bi ažurirala aplikaciju mobilnog bankarstva i unese svoj PIN, što je oštećena i učinila. Nakon toga sa njenog bankovnog računa nestalo je 3.964 evra, piše Večernji list.

Policija intenzivno traga za počiniocem, protiv kojeg će nadležnom državnom tužilaštvu biti podneta krivična prijava. Građani se upozoravaju da budu posebno oprezni sa neprovjerenim porukama i linkovima koji stižu putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža.

Banke nikada putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, PIN-a, CVV broja sa kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacionih kodova putem linkova.

Stručnjaci savjetuju da se ne klikće na sumnjive linkove niti da se unose osjetljivi podaci na stranicama do kojih ste došli putem poruka od nepoznatih ili sumnjivih pošiljalaca. Posebnu pažnju treba obratiti na poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, na primjer: račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično.

Prije nego što reagujete na takve poruke, najbolje je da kontaktirate svoju banku isključivo putem zvaničnih kanala navedenih na njihovim veb-stranicama. Takođe, preporučuje se aktiviranje dodatnih bezbednosnih opcija koje banke nude, poput biometrijske zaštite ili obavještenja o transakcijama.