Teror u Zagrebu: Banda prisilila mladiće na transfer od 400.000 evra

ATV

06.03.2026

07:49

Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра
Zagrebačka policija prijavila je 50-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu u kojem su četiri mladića u stanu u centru bili prisiljeni da prebace svoje kriptovalute na digitalne novčanike napadača.

Osumnjičeni je, prema policijskim informacijama, 30. januara naveče, zajedno s četvoricom zasad nepoznatih muškaraca, došao do stana u samom centru Zagreba, u kojem su se nalazili dvojica 26-godišnjaka, 27-godišnjak i 25-godišnji državljanin Kazahstana.

Nakon što su ušli u stan jer su vrata bila otključana, razbojnici su napali stanare, prijeteći im nožem i vatrenim oružjem, zahtijevajući da prebace svoje kriptovalute na digitalne novčanike s podacima koje su im oni dali.

Nakon što je 26-godišnjak ispunio zahtjeve osumnjičenih, isti zahtjev ponovljen je i 27-godišnjem mladiću, koji je odbio da to učini. Tada je jedan od nepoznatih osumnjičenika nožem povrijedio 27-godišnjaka po ruci, uz prijetnju da će ga ubiti. U strahu, on je na kraju prebacio kriptovalute na traženi digitalni novčanik.

Svijet

Francuski avion krenuo da evakuiše građane iz Emirata: Zatekla ih raketna vatra

Policija navodi da su osumnjičeni, uz verbalne prijetnje, od oštećenih otuđili mobilne telefone, nakit i kriptovalute koje su se nalazile u stanu, nakon čega su pobjegli.

Oštećenom 27-godišnjaku pružena je medicinska pomoć u Klinici za traumatologiju, gdje je utvrđeno da je lakše povrijeđen, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 400.000 evra.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, a poseban izvještaj je upućen Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja, prenosi Dnevnik.hr.

