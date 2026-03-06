Logo
Porasla cijena nafte

ATV

06.03.2026

07:26

0
Порасла цијена нафте
Foto: Pixabay

Cijene nafte ponovo su danas značajno porasle i kreću se ka najvišem nivou od jula 2024, jer sukobi na Bliskom istoku remete globalno snabdijevanje.

Tako nafta Brent skočila za više od tri odsto na nivo od oko 85 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) za više od osam odsto, na oko 80 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Трговска гора

Region

Zagreb i djecu koristi za opravdanje odlaganja opasnog otpada

Saobraćaj tankera u Ormuskom moreuzu je uglavnom obustavljen, a Iran je tvrdio da je raketom pogodio tanker za naftu.

Kineska vlada je, dodatno pogoršavajući pritisak, naredila svojim glavnim rafinerijama da obustave izvoz dizela i benzina.

Pokušaji da se smiri tržište, uključujući prijedloge za osiguranje plovila i pomorsku pratnju, do sada nisu uspjeli da uvjere investitore, koji se sve više spremaju za produženi sukob.

Иран Техеран

Svijet

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Izrael bombarduje Teheran i Bejrut, Iran gađao Bahrein

U međuvremenu, podaci Američke administracije za energetske informacije (US Energy Information Administration - EIA) pokazali su da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Država porasle za 3,5 miliona barela, na 439,3 miliona, što je znatno iznad očekivanja i pruža zaštitu od potencijalnih šokova u ponudi, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

