Šta nam zvijezde donose danas?

Izvor:

Agencije

06.03.2026

07:15

Шта нам звијезде доносе данас?
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Donosimo vam dnevni horoskop za petak, 6. mart 2026. godine.

Ovan

Na poslu vas očekuje nalet kreativne energije, pa iskoristite trenutak za prezentovanje novih ideja. U ljubavi su mogući sitni nesporazumi, ali otvoren razgovor rješava sve dileme do kraja dana. Unosite više tečnosti.

Bik

Finansijska situacija se stabilizuje, ali izbjegavajte nepotrebne troškove na sitnice koje vam nisu hitne. Partner vam pruža punu podršku, dok slobodni uživaju u neobaveznom flertu preko posla. Mogući su problemi sa grlom.

Blizanci

Danas blistate u komunikaciji, pa je idealan trenutak za važne pregovore ili potpisivanje dokumenata. Slobodni mogu očekivati poziv od osobe iz prošlosti koji će ih iznenaditi. Obratite pažnju na disajne puteve.

Rak

Fokusirajte se na završavanje zaostalih obaveza kako biste izbjegli pritisak nadređenih u popodnevnim satima. Emocije su naglašene, a zajednička večera sa voljenom osobom donijeće vam potreban mir. Osjećate blagi pad energije.

Lav

Vaša ambicija izbija u prvi plan i saradnici će cijeniti vašu odlučnost u kriznim situacijama. U partnerskim odnosima vlada harmonija, dok slobodni privlače pažnju gdje god da se pojave. Pripazite na srce i pritisak.

Djevica

Analitičan pristup poslu donosi vam pohvale, ali ne dozvolite da vas detalji previše uspore u radu. U ljubavi se osjeća blaga distanca, pa posvetite više pažnje partnerovim potrebama. Mogući su problemi sa varenjem.

Vaga

Očekuje vas harmoničan radni dan uz odličnu saradnju sa kolegama na novom projektu. Slobodni ulaze u period uzbudljivih poznanstava preko društvenih mreža ili hobija. Obratite pažnju na bubrege i donji dio leđa.

Škorpija

Danas je dan za strateško planiranje i rješavanje komplikovanih administrativnih pitanja na poslu. Strasti u vezi su pojačane, ali izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru bez stvarnog povoda. Moguće su povrede u predjelu šaka.

Strijelac

Mogućnost za kraće poslovno putovanje ili saradnju sa inostranstvom otvara vam nove perspektive. U ljubavi ste skloni avanturama, dok zauzeti uživaju u zajedničkom planiranju putovanja. Pripazite na bedra i kukove.

Jarac

Radna disciplina vam je na vrhunskom nivou, što će rezultirati konkretnim finansijskim dobicima. Partner zahtijeva više vašeg vremena, pa pokušajte da napravite bolji balans između posla i doma. Osjećate napetost u leđima.

Vodolija

Inovativna rješenja koja predložite danas mogla bi postati standard u vašem budućem radu. Slobodni pripadnici znaka mogu osjetiti jaku privlačnost prema osobi koju dugo poznaju kao prijatelja. Moguća je nesanica.

Ribe

Vaša intuicija na poslu je nepogrešiva, pa je pratite čak i ako se kosi sa logikom okruženja. Romantični trenuci i nježnost obilježiće veče, dok slobodni sanjare o idealnom partneru. Pripazite na stopala i cirkulaciju.

dnevni horoskop

