Ja sam baboj***č: Natpis na autu šokirao region

Autor:ATV
05.03.2026
14:20
Komentari:0
Stanovnici novosadskog naselja Detelinara jutros su doživjeli iznenađenje koje je odmah postalo glavna tema komšijskih priča.
Na jednom parkiranom automobilu osvanuo je šokantan natpis, očigledno ispisan markerom, koji je direktno "obraćao" vozaču.
"Ja sam baboj**č i lažov", pisalo je.
Komšije koje su se zatekle na parkingu nisu krile svoje iznenađenje, mnogi su fotografisali neobičnu scenu, dok su drugi samo s nevjericom posmatrali prizor.
Ko stoji iza ovog incidenta i šta je izazvalo ovakav izliv bijesa, zasad je poznato samo učesnicima ove lokalne drame.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
9 h0
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
15
16
14
16
05
15
54
Trenutno na programu