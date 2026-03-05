Logo
Ja sam baboj***č: Natpis na autu šokirao region

ATV

05.03.2026

14:20

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Stanovnici novosadskog naselja Detelinara jutros su doživjeli iznenađenje koje je odmah postalo glavna tema komšijskih priča.

Na jednom parkiranom automobilu osvanuo je šokantan natpis, očigledno ispisan markerom, koji je direktno "obraćao" vozaču.

"Ja sam baboj**č i lažov", pisalo je.

Komšije koje su se zatekle na parkingu nisu krile svoje iznenađenje, mnogi su fotografisali neobičnu scenu, dok su drugi samo s nevjericom posmatrali prizor.

Ko stoji iza ovog incidenta i šta je izazvalo ovakav izliv bijesa, zasad je poznato samo učesnicima ove lokalne drame.

(Telegraf)

Automobil

incident

