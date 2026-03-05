Imenovane nove sudije u Republici Srpskoj i FBiH

Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH donio je odluku o imenovanju nosioca pravosudnih funkcija u BiH.

Sudije u Republici Srpskoj

Na nivou Republike Srpske imenovani su Pane Gavri za sudiju Vrhovnog suda Republike Srpske, Dragana Kovačević za sudiju Okružnog suda u Banjaluci, Adela Bejtović Janušić za sudiju Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Marina Mitrović i Bojan Đedovac za sudije Okružnog suda u Doboju i Ratka Đonlaga za sudiju Okružnog suda u Trebinju, saopšteno je iz VSTS-a.

Sudije u FBiH

Kada je riječ o nivou Federacije BiH imenovani su Armina Sinanović za predsjednika Opštinskog suda u Tuzli, Vildana Fajić Poturović za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu, Amela Trumić Kantonalnog suda u Tuzli, Asmira Bešić Čajić i Mersida Sušić za sudije Kantonalnog suda u Tuzli i Amela Mulić za sudiju Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Pri donošenju odluka o imenovanju, iz VSTS-a je navedeno uzeo u obzir stručno znanje, radno iskustvo i rezultate.

U saopštenju se ističe da se primjenjuju ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost polova.