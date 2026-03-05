Logo
Bez radne dozvole 41 strani državljanin

SRNA

05.03.2026

09:34

Без радне дозволе 41 страни држављанин
Foto: Unsplash

Služba za poslove sa strancima na području Terenskog centra Tuzla tokom inspekcijskih kontrola utvrdila je da 41 strani državljanin obavlja rad bez posjedovanja radne dozvole.

Tokom februara Služba je kontrolisala 38 državljana Turske i tri Azerbejdžana i utvrdila da su ova lica boravila i obavljala rad bez posjedovanja radne dozvole, bez uredno prijavljene adrese boravka, kao i bez odobrenog privremenog boravka.

Nepravilnosti su utvrđene na više objekata na području Tuzle i Živinica, pri čemu je 27 lica bilo radno angažovano na objektima u Tuzli, dok je 14 lica bilo radno angažovano na objektima u Živinicama, saopštila je Služba za poslove sa strancima.

Prema do sada prikupljenim informacijama, sva zatečena lica, izuzev dva lica angažovana kod pravnog lica u Živinicama, bila su radno angažovana posredstvom pravnog lica registrovanog na teritoriji Brčko distrikta, a koje je imalo zaključene podugovore sa drugim pravnim licima na ovim objektima.

Prema ovim licima izrečene su zakonom propisane mjere, uključujući otkaz boravka, otkaz boravka sa mjerom protjerivanja, izricanje mjere protjerivanja, kao i izdavanje prekršajnih naloga.

