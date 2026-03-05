Kako šaka oraha može da spasi srce?

Pregled istraživanja sprovedenih tokom dvije decenije ukazao je na povezanost konzumacije pekan oraha sa boljim zdravljem srca i kvalitetnijom ishranom.

Ova nutritivno bogata namirnica obiluje antioksidativnim polifenolima i drugim korisnim jedinjenjima koja doprinose zaštiti ćelija.

Studije su pokazale da redovna konzumacija pekan oraha ima veze s povoljnijim nivoima ukupnog holesterola, "lošeg" LDL holesterola, triglicerida i ne-HDL holesterola. Pekan orasi pomažu i u smanjenju oksidacije lipida, procesa koji se povezuje sa oštećenjem ćelija i nastankom upale. Ovi zaključci zasnivaju se na analizi istraživanja sprovedenih od 2000. do 2025. godine, objavljenoj u časopisu "Nutrients".

Pregled je izdvojio radove koji pokazuju da uključivanje pekan oraha u uravnoteženu ishranu može povoljno uticati na ključne pokazatelje zdravlja srca, naročito na masnoće u krvi. Takođe je utvrđeno da osobe koje redovno jedu pekan orahe postižu bolje rezultate na indeksu zdrave ishrane.

Međutim, rezultati o djelovanju pekan oraha na regulaciju šećera u krvi i pokazatelje povezane sa dijabetesom ostaju neujednačeni.

Uticaj na tjelesnu težinu

Nekoliko studija izvještava o pojačanom osjećaju sitosti nakon konzumacije pekan oraha, ali nalazi o uticaju na tjelesnu težinu zasad nisu usaglašeni. Pekan orasi prirodno su bogati vlaknima, proteinima i mineralima poput magnezijuma, cinka i kalijuma. Važno je naglasiti da postojeći dokazi ne ukazuju na povećan rizik od gojenja pri redovnoj konzumaciji pekan oraha.

"Ono što se kroz istraživanja jasno ističe jeste dosljednost povezanosti između pekan oraha, pokazatelja zdravlja srca i ukupnog kvaliteta ishrane“, navela je dr Brit Berton-Frimen, direktorka Centra za istraživanje ishrane na Institutu za tehnologiju u Ilinoisu. „Dodatni nalazi o sitosti i kontroli tjelesne težine daju važan kontekst, naročito uz rastuće interesovanje za regulaciju apetita i primjenu GLP-1 terapija.“, preosi B92.

Studiju je podržao Američki odbor za promociju pekan oraha (APPB), koji – kako se navodi – nije imao nikakav uticaj na istraživački proces.