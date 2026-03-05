Logo
Drama kod Kneževa: Hrabrom reakcijom policije spašen vozač

ATV

05.03.2026

10:16

0
Саобраћајна несрећа у Кнежеву
Foto: Ustupljena fotografija

Hrabrom reakcijom policajaca iz Kneževa sinoć je spašen život vozaču koji je imao tešku saobraćajnu nesreću na području ove opštine.

Osim policajaca, u akciji spasavanja istakli su se i građani koji su se tu zatekli, ali i vatrogasci i radnici Doma zdravlja Kneževo.

Kako nam je ispričao jedan od očevidaca saobraćajne nesreće, prisebna i hrabra reakcija policijske patrole iz Kneževa je doprinijela tome da se sačuva život vozača.

"Saobraćajna nesreća je bila užasna... Vozač je iz nekog razloga izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta i zaustavio se nekih 130 do 150 metara od puta. Radi se o provaliji i nepristupačnom putu. Policijska patrola je veoma brzo stigla na lice mjesta i policajci su odmah krenuli u spasavanje vozača. Vozač je ispao iz auta negdje na sredini obale. Iako je bio mrak i nepristupačan teren, to ih nije omelo da odrade svoj posao na vrhunskom nivou", kaže naš sagovornik.

Drama Ugar

Oni su se odmah krenuli spuštati niz to brdo, a pomogali su im i mještani, ali i vatrogasci i radnici Doma zdravlja. Ukupno ih je bilo desetak. Osim policijske patrole, tu je bio i zamjenik komandira.

"Akcija spasavanja trajala je skoro sat i po vremena. Vidjelo se da policajci neće odustati dok ne spase vozača i tako je na kraju bilo. Vozača su izvukli do puta, a zatim su ga radnici Hitne pomoći transportovali u UKC Republike Srpske i tako mu spasili život", prepričava jedan od očevidaca akcije spasavanja.

O kakvoj nesreći se radi najbolje govore slike automobila, koji je u potpunosti uništen.

"Iako se radi o nesreći, ovakvi potezi policije i ostalih vraćaju vjeru u policiju, ali i i druge institucije", poručio je naš sagovornik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Kneževo

vozači

Saobraćajna nesreća

