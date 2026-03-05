Sudar auta i kamiona na brzoj cesti ka Banjaluci

Foto: Viber grupa

Na brzoj cesti Laktaši - Banjaluka došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali automobil i kamion, javljaju čitaoci.

Sudar se desio u blizini stacioniranog radara u Zalužanima. Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih. Zbog nezgode su stvorene velike gužve. Hronika Produžen pritvor muškarcu optuženom za pokušaj silovanja d‌jeteta

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.