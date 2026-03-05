Logo
Sudar auta i kamiona na brzoj cesti ka Banjaluci

05.03.2026

Судар у Бањалуци
Foto: Viber grupa

Na brzoj cesti Laktaši - Banjaluka došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali automobil i kamion, javljaju čitaoci.

Sudar se desio u blizini stacioniranog radara u Zalužanima.

Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih. Zbog nezgode su stvorene velike gužve.

Hronika

Produžen pritvor muškarcu optuženom za pokušaj silovanja d‌jeteta

