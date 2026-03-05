Logo
Large banner

TikTok odbija da uvede "end-to-end" enkripciju: Evo ko može da čita poruke korisnika

Autor:

ATV

05.03.2026

11:08

Komentari:

0
ТикТок одбија да уведе "енд-то-енд" енкрипцију: Ево ко може да чита поруке корисника
Foto: Pixabay

TikTok neće uvesti end-to-end enkripciju (E2EE), kontroverznu funkciju privatnosti koju koriste gotovo svi njegovi konkurenti, uz obrazloženje da ona čini korisnike manje bezbjednim.

E2EE znači da samo pošiljalac i primalac direktne poruke mogu da vide njen sadržaj, što je najbezbjedniji oblik komunikacije dostupan široj javnosti, javlja Bi-bi-si, a prenosi Ubrzanje.rs.

Platforme poput Fejsbuk, Instagram, Mesindžer i Iks prihvatile su je jer tvrde da im je prioritet maksimalna privatnost korisnika.

Međutim, kritičari kažu da E2EE otežava zaustavljanje štetnog sadržaja, jer tehnološke kompanije i organi reda nemaju način da pregledaju materijal poslat u direktnim porukama. Situaciju dodatno komplikuju optužbe da navodne veze TikToka sa Kinom mogu ugroziti podatke korisnika.

TikTok to stalno negira, ali početkom godine američke operacije kompanije odvojene su od globalnog poslovanja po nalogu američkih zakonodavaca.

Ауто

Auto-moto

Idealni za duga putovanja, a kvarova nigdje: Ovo su najpouzdaniji polovnjaci

Iz TikToka su za Bi-bi-si rekli da veruju da E2EE spriječava policiju i bezbednosne timove da čitaju poruke kada je to potrebno. Kompanija je potvrdila svoj stav na brifingu o bezbednosti u londonskoj kancelariji, navodeći da želi da zaštiti korisnike, posebno mlade.

TikTok, koji tvrdi da ima više od milijardu korisnika mesečno širom sveta, suočava se sa kritikama zbog prakse zaštite podataka. Sedište mu je u Los Anđelesu i Singapuru, ali je u vlasništvu kineskog tehnološkog giganta ByteDance.

полиција-Република Српска-знак стоп

Gradovi i opštine

Policija upozorava: Od petka akcija, trajaće danima

"Rizici od zlostavljanja i uznemiravanja u direktnim porukama su veoma realni, pa TikTok sada može uvjerljivo da tvrdi da daje prednost 'proaktivnoj bezbjednosti' nad 'apsolutnom privatnošću', što je prilično snažna poruka", rekao je analitičar Met Navara.

Internet Voč Foundation (IVF), koja prati i uklanja materijale seksualnog zlostavljanja djece sa interneta, takođe je pohvalila ovu odluku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Tik Tok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Идеални за дуга путовања, а кварова нигдје: Ово су најпоузданији половњаци

Auto-moto

Idealni za duga putovanja, a kvarova nigdje: Ovo su najpouzdaniji polovnjaci

1 h

0
ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

Društvo

IDDEA apeluje na građane: Obavezno provjerite dokumente

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Sporazumi iz Enkoridža polazna tačka za pregovore o Ukrajini

2 h

0
Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

Region

Uzbuna u Crnoj Gori: Potvrđen ptičiji grip u Nikšiću i Bijelom Polju

2 h

0

Više iz rubrike

Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

Nauka i tehnologija

Arheolog uvjeren da je pronašao grobnicu legendarnog vladara

2 h

0
Андроид

Nauka i tehnologija

Ako imate ovu verziju Androida, očekuju vas ozbiljni problemi

1 d

0
Хакери пензионеру живот претворили у пакао: Заглавио у дуговима и без примања

Nauka i tehnologija

Hakeri penzioneru život pretvorili u pakao: Zaglavio u dugovima i bez primanja

1 d

0
Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Nauka i tehnologija

Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

12

37

Peskov: Povlačenje Rusije nije odlučeno

12

37

Semafor ušao u haubu škode: Žestok udes u centru Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner