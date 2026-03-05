TikTok odbija da uvede "end-to-end" enkripciju: Evo ko može da čita poruke korisnika

TikTok neće uvesti end-to-end enkripciju (E2EE), kontroverznu funkciju privatnosti koju koriste gotovo svi njegovi konkurenti, uz obrazloženje da ona čini korisnike manje bezbjednim.

E2EE znači da samo pošiljalac i primalac direktne poruke mogu da vide njen sadržaj, što je najbezbjedniji oblik komunikacije dostupan široj javnosti, javlja Bi-bi-si, a prenosi Ubrzanje.rs.

Platforme poput Fejsbuk, Instagram, Mesindžer i Iks prihvatile su je jer tvrde da im je prioritet maksimalna privatnost korisnika.

Međutim, kritičari kažu da E2EE otežava zaustavljanje štetnog sadržaja, jer tehnološke kompanije i organi reda nemaju način da pregledaju materijal poslat u direktnim porukama. Situaciju dodatno komplikuju optužbe da navodne veze TikToka sa Kinom mogu ugroziti podatke korisnika.

TikTok to stalno negira, ali početkom godine američke operacije kompanije odvojene su od globalnog poslovanja po nalogu američkih zakonodavaca.

Iz TikToka su za Bi-bi-si rekli da veruju da E2EE spriječava policiju i bezbednosne timove da čitaju poruke kada je to potrebno. Kompanija je potvrdila svoj stav na brifingu o bezbednosti u londonskoj kancelariji, navodeći da želi da zaštiti korisnike, posebno mlade.

TikTok, koji tvrdi da ima više od milijardu korisnika mesečno širom sveta, suočava se sa kritikama zbog prakse zaštite podataka. Sedište mu je u Los Anđelesu i Singapuru, ali je u vlasništvu kineskog tehnološkog giganta ByteDance.

"Rizici od zlostavljanja i uznemiravanja u direktnim porukama su veoma realni, pa TikTok sada može uvjerljivo da tvrdi da daje prednost 'proaktivnoj bezbjednosti' nad 'apsolutnom privatnošću', što je prilično snažna poruka", rekao je analitičar Met Navara.

Internet Voč Foundation (IVF), koja prati i uklanja materijale seksualnog zlostavljanja djece sa interneta, takođe je pohvalila ovu odluku.