IDDEA apeluje na građane: Obavezno provjerite dokumente

U Republici Srpskoj zaključno sa današnjim danom evidentirane su 95.292 lične karte sa isteklim rokom važenja, saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH.

"Po istom osnovu u FBiH evidentirano je 163.307 takvih ličnih karata, a u Brčko distriktu 10.111. Ovi podaci jasno ukazuju koliko je važno na vrijeme provjeriti rok važenja ličnih dokumenata", navodi se u saopštenju.

Iz IDDEEA podsjećaju građane da provjere datum isteka svoje lične karte i blagovremeno podnesu zahtjev za zamjenu da bi izbjegli eventualne poteškoće u ostvarivanju prava i korištenju usluga.

Detaljni podaci o broju ličnih karata sa isteklim rokom važenja, po mjesecima i regijama, javno su dostupni putem ODP portala IDDEEA-e.