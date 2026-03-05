Logo
IDDEA apeluje na građane: Obavezno provjerite dokumente

ATV

05.03.2026

10:48

0
ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

U Republici Srpskoj zaključno sa današnjim danom evidentirane su 95.292 lične karte sa isteklim rokom važenja, saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH.

"Po istom osnovu u FBiH evidentirano je 163.307 takvih ličnih karata, a u Brčko distriktu 10.111. Ovi podaci jasno ukazuju koliko je važno na vrijeme provjeriti rok važenja ličnih dokumenata", navodi se u saopštenju.

полиција-Република Српска-знак стоп

Gradovi i opštine

Policija upozorava: Od petka akcija, trajaće danima

Iz IDDEEA podsjećaju građane da provjere datum isteka svoje lične karte i blagovremeno podnesu zahtjev za zamjenu da bi izbjegli eventualne poteškoće u ostvarivanju prava i korištenju usluga.

Detaljni podaci o broju ličnih karata sa isteklim rokom važenja, po mjesecima i regijama, javno su dostupni putem ODP portala IDDEEA-e.

IDDEEA

Lična karta

lični dokumenti

