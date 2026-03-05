Police u BiH se prazne: Stručnjak za ATV objasnio šta građani mogu uraditi

Rastuće tenzije i neizvjesnost zbog sukoba na Bliskom istoku počeli su se osjećati i u svakodnevici građana, koji posljednjih dana sve češće kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica.

U pojedinim marketima već se mogu vidjeti poluprazne, pa čak i potpuno prazne police brašna, ulja i šećera.

Riječ je o naglom povećanju potražnje, posebno za proizvodima koji se tradicionalno smatraju osnovnim zalihama u domaćinstvu.

Građani, vođeni strahom od mogućih poremećaja na tržištu i rasta cijena, odlučuju unaprijed osigurati namirnice koje imaju duži rok trajanja.

Nabavka koja podrazumijeva kupovinu osnovnih životnih namirnica u znatno većim količinama ubrzala je pražnjenje polica u brojnim supermarketima, piše "Tuzlanski.ba".

Ekonomski stručnjak za ATV: Strah je osnovni generator inflacije

Globalne krize, ratovi i geopolitičke napetosti često izazivaju psihološki efekat među potrošačima, zbog čega se ljudi odlučuju na stvaranje kućnih zaliha.

Isti slučaj bilježi se i sa naftom, gdje su brojni građani pohrlili na benzinske pumpe kako bi obezbijedili rezerve, iako su iz Federalnog ministarstva trgovine naveli kako je tržište stabilno i da nema razloga za paniku.

Slična praksa zabilježena je u doba korone, te početkom sukoba u Rusiji i Ukrajini.

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić objasnio je za ATV da je zapravo strah u ovakvim situacijama veliki neprijatelj i glavni generator inflacije.

"Psihološki efekti gdje stanovništvo počinje da kupuje veće količine goriva, veće količine određenih namirnica, to smo već vidjeli prilikom pandemije. Osnovni generator inflacije u ovakvim situacijama je strah", rekao je stručnjak za ATV.

Naglasio je da je najbitnije da stanovništvo bude smireno kako bi se, između ostalog, spriječile i zloupotrebe.

"Tako najčešće biva, naročito na Balkanu. Šta god da se dešava uglavnom bude izgovor da poskupi, na prvom mjestu, hrana i usluge", istakao je Pepić.