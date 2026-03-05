Logo
Large banner

Police u BiH se prazne: Stručnjak za ATV objasnio šta građani mogu uraditi

Autor:

ATV

05.03.2026

10:02

Komentari:

2
Куповина, корпа, маркет, трговина
Foto: ATV

Rastuće tenzije i neizvjesnost zbog sukoba na Bliskom istoku počeli su se osjećati i u svakodnevici građana, koji posljednjih dana sve češće kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica.

U pojedinim marketima već se mogu vidjeti poluprazne, pa čak i potpuno prazne police brašna, ulja i šećera.

zatvor robija

Hronika

Produžen pritvor muškarcu optuženom za pokušaj silovanja d‌jeteta

Riječ je o naglom povećanju potražnje, posebno za proizvodima koji se tradicionalno smatraju osnovnim zalihama u domaćinstvu.

Građani, vođeni strahom od mogućih poremećaja na tržištu i rasta cijena, odlučuju unaprijed osigurati namirnice koje imaju duži rok trajanja.

Nabavka koja podrazumijeva kupovinu osnovnih životnih namirnica u znatno većim količinama ubrzala je pražnjenje polica u brojnim supermarketima, piše "Tuzlanski.ba".

Ekonomski stručnjak za ATV: Strah je osnovni generator inflacije

Globalne krize, ratovi i geopolitičke napetosti često izazivaju psihološki efekat među potrošačima, zbog čega se ljudi odlučuju na stvaranje kućnih zaliha.

Паре

Zanimljivosti

Pare i sreća kucaju na vrata: Merkur kreće direktno i mijenja sve za ova 3 znaka

Isti slučaj bilježi se i sa naftom, gdje su brojni građani pohrlili na benzinske pumpe kako bi obezbijedili rezerve, iako su iz Federalnog ministarstva trgovine naveli kako je tržište stabilno i da nema razloga za paniku.

Slična praksa zabilježena je u doba korone, te početkom sukoba u Rusiji i Ukrajini.

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić objasnio je za ATV da je zapravo strah u ovakvim situacijama veliki neprijatelj i glavni generator inflacije.

"Psihološki efekti gdje stanovništvo počinje da kupuje veće količine goriva, veće količine određenih namirnica, to smo već vidjeli prilikom pandemije. Osnovni generator inflacije u ovakvim situacijama je strah", rekao je stručnjak za ATV.

granicni prelaz

Srbija

Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

Naglasio je da je najbitnije da stanovništvo bude smireno kako bi se, između ostalog, spriječile i zloupotrebe.

"Tako najčešće biva, naročito na Balkanu. Šta god da se dešava uglavnom bude izgovor da poskupi, na prvom mjestu, hrana i usluge", istakao je Pepić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kriza

Inflacija

kupovina

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

4 h

0
Одрон код Кнежева

Društvo

Oprez: Povećana opasnost od odrona

4 h

0
Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

Društvo

Proljeće kuca na vrata: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

5 h

0
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Društvo

Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

12

37

Peskov: Povlačenje Rusije nije odlučeno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner